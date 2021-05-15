حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد استهداف حماس له.. فيديو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في أنباء عاجلة منذ قليل باندلاع حريق في ميناء أسدود إثر سقوط صواريخ أُطلقت من قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يدعوت أحرنوت" الإسرائيلية إن طائرات بدون طيار إسرائيلية استهدفت في المقابل ميناء الصيادين غرب رفح وأراض زراعية شرق دير البلح.

ويأتي ذلك على خلفية التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين المستمر منذ عدة أيام، حيث تتعرض إسرائيل لإطلاق صواريخ من غزة ويقصف الجيش الإسرائيلي مواقع داخل القطاع، إضافة إلى المواجهات في القدس والضفة الغربية واشتباكات مع العرب داخل إسرائيل.

ومساء الجمعة، قالت وزارة الصحة بقطاع الغزة إن حصيلة الإصابات الناجمة عن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس وقطاع غزة، بلغت حتى الآن أكثر من 1300 إصابة، مشيرةً إلى أن إجمالي عدد الشهداء وصل 28 شهيدًا.