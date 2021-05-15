عين ثالثة.. طالب يبتكر أداة تحمي الناس عند تصفح فيس بوك في الشوارع

توصل طالب تصميم صناعي إلى حل لكل هؤلاء الأشخاص الذين يتجولون في الشوارع وهم مشغولون بتصفح الـ فيس بوك وتويتر دون التركيز في طريقهم أو وجهتهم، وهو عبارة عن عين ثالثة يمكنها أن تنبه الشخص باقترابه من عائق أو جدار يصطدم به.

فقد يتم تنشيط "العين الثالثة" من Minwook Paeng تلقائيًا عندما ينظر المستخدم إلى أسفل للنظر إلى هاتفه ، ويكتشف أي عوائق في طريقه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

طور "مينووك " جهازه الضروري للغاية كجزء من العمل نحو الحصول على درجة علمية في هندسة التصميم الابتكاري في الكلية الملكية للفنون في لندن وكلية إمبريال كوليدج.

وستمكّن العين الروبوتية مستخدمي الهاتف المهووسين بوسائل التواصل الاجتماعي من زيارة مواقع أخرى دون خوف من الاصطدام في عمود الإنارة أو مستخدم هاتف آخر مهووس بوسائل التواصل الاجتماعي.

قال مينوك لدزين: "لقد تغلغل الهاتف الذكي في الحياة الحديثة بعمق لدرجة أنه من المستحيل إنكار تطور الفونو سابينس"، وبدلاً من محاولة تغيير الطبيعة البشرية ، يقول إنه يجب علينا أن نقبل أن هواتفنا جزء منا الآن ، وأن نطور تقنية لجعل ذلك أقل ضررًا.

ستبحث عينه الثالثة عن العوائق التي تحول دون وقوع الحوادث المحرجة، وأوضح أن "العنصر الأسود الذي يشبه بؤبؤ العين هو جهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية لاستشعار المسافة".

وأضاف: "عندما يكون هناك عائق أمام المستخدم ، يكتشف المستشعر بالموجات فوق الصوتية ذلك ويبلغ المستخدم عبر صفارة متصلة"، وعلى الرغم من أنه يضيف ، فإن الاستخدام المستمر للهاتف لا يعرضنا فقط لخطر تصادم الأرصفة ، بل إنه يدمر وضعنا أيضًا.

قال: "باستخدام الهواتف الذكية في وضعية سيئة ، تنحني فقرات الرقبة إلى الأمام مما يعطينا" متلازمة عنق السلحفاة "بينما تنحني الخنصر التي نضع هواتفنا عليها على طول الطريق".

