مصور فلسطيني يكتشف جثث إخوته أثناء تصوير المصابين في إحدى المستشفيات.. فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لمصور صحفي اثناء تصوير المصابين في احدي المستشفيات بفلسطين .

وظهر الشاب من خلال الفيديو وهو يبكي بكاء شديدا بعد ان تفاجأة ان اخواتة الاتنين " يوسف وأحمد من ضمن الجثث.

قال المتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي امس الجمعة ، إن 160 طائرة تابعة للسلاح الجوي الإسرائيلي هاجمت منذ منتصف الليلة الماضية 150 هدفا بغزة مستخدمة 450 صاروخا وقذيفة.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "هدفنا توجيه ضربة قوية لحركة حماس في الأحياء الشمالية والشرقية بمحيط مدينة غزة".

وتابع: "وجهنا ضربة قوية ضد العديد من الأنفاق في شمال قطاع غزة".

ويأتي ذلك على خلفية التصعيد بين الارهاب الإسرائيل والفلسطينيين المستمر منذ عدة أيام، حيث تتعرض إسرائيل لإطلاق صواريخ من غزة ويقصف الجيش الإسرائيلي مواقع داخل القطاع، إضافة إلى المواجهات في القدس والضفة الغربية واشتباكات مع العرب داخل إسرائيل.

وقد أسفرت المواجهات عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى بين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، إلى جانب عدة ضحايا بين الإسرائيليين.