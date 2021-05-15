قبل إخراج المسلسلات.. مهن أخرى في مشوار إنعام محمد علي

تحتفل اليوم، المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي بعيد ميلادها الـ 83، بعد سنوات من التوقف عن إخراج المسلسلات التلفزيونية التي أثرت بها الدراما المصرية ومازال معظمها يحقق مشاهدات عالية مع عرضها على القنوات الفضائية حتى اليوم.

أعمال إنعام محمد علي

عرفت المخرجة إنعام محمد علي التي والدت عام 1938، بتقديم الأعمال الدرامية التي تحمل طابعا اجتماعيا يمس الأسرة المصرية، على رأسها ضمير أبلة حكمت، هي والمستحيل، أم كلثوم، قصة الأمس.

لكن قبل توجهها لإخراج المسلسلات التلفزيونية وعدد من الأفلام السينمائية منها الطريق إلى إيلات، آسفة أرفض الطلاق، شقت إنعام محمد علي طريقها في العمل الإعلامي بعدما تخرجت من كلية الآداب جامعة عين شمس.

نالت إنعام محمد علي ماجيستير من كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1973، وعينت بالتلفزيون المصري كمساعد مخرج، وسافرت إلى الخارج للتدريب في إذاعة BBC بلندن، ثم تلفزيون ألمانيا الشرقية.

عادت إنعام محمد علي إلى مصر لتتدرج في العديد من المناصب داخل التلفزيون المصري، منها مساعد مخرج، ومدير إدارة برامج المرأة، نائبة رئيس قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتلفزيون.

بدأت إنعام محمد علي مشوار الإخراج كمساعد مخرج ثم مخرجة للعديد من السهرات الدرامية، ثم أخرجت 5 أفلام سينمائية، بالإضافة لعدد من البرامج والأفلام التسجيلية.