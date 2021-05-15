مطلوب دوليًا.. الكويت تعلن القبض على تاجر مخدرات لبناني خطير جدًا

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إلقاء القبض على حسين زعيتر، المتورط بتهريب المخدرات إلى الكويت ودول الخليج.

وتم ضبط زعيتر، وهوي لبناني الجنسية، في منطقة الجابرية بمحافظة حولي من قبل رجال الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الذين ضبطوا معه ابنه المطلوب أيضاً للسلطات اللبنانية مع والده.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر أمنية قولها إن "حسين زعيتر محكوم بالسجن 90 عاما ومطلوب على قائمة الإنتربول الدولي، وهو ابن أخت نوح زعيتر المطلوب دولياً كذلك".

وتداولت الحسابات الإخبارية المحلية نبأ اعتقال زعيتر الذي يعتبر من أخطر مهربي المخدرات في لبنان ومطلوب للأمن اللبناني والإنتربول والصادر بحقه مذكرات توقيف وأحكام قضائية بتهمة الاتجار وتهريب المخدرات.