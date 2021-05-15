عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مطلوب دوليًا.. الكويت تعلن القبض على تاجر مخدرات لبناني خطير جدًا

مطلوب دوليًا.. الكويت تعلن القبض على تاجر مخدرات لبناني خطير

صدى البلد

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إلقاء القبض على حسين زعيتر، المتورط بتهريب المخدرات إلى الكويت ودول الخليج.

وتم ضبط زعيتر، وهوي لبناني الجنسية، في منطقة الجابرية بمحافظة حولي من قبل رجال الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الذين ضبطوا معه ابنه المطلوب أيضاً للسلطات اللبنانية مع والده.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر أمنية قولها إن "حسين زعيتر محكوم بالسجن 90 عاما ومطلوب على قائمة الإنتربول الدولي، وهو ابن أخت نوح زعيتر المطلوب دولياً كذلك".

الكويت تكشف حقيقة إدراج مؤسسات ومواطنين كويتيين ضمن قائمة العقوبات الأمريكية على إيران

فوضى التكاتك والزحام تزعج أهالي حدائق المعادي

أفضل 5 سيارات "هاتشباك" في الكويت موديلات 2021.. صور

الكويت.. إضافة تطعيمات كورونا إلى تطبيق «هويتي»

وتداولت الحسابات الإخبارية المحلية نبأ اعتقال زعيتر الذي يعتبر من أخطر مهربي المخدرات في لبنان ومطلوب للأمن اللبناني والإنتربول والصادر بحقه مذكرات توقيف وأحكام قضائية بتهمة الاتجار وتهريب المخدرات.

 

 

لبناني الكويت تاجر مخدرات وزارة الداخلية الكويتية دول الخليج

موضوعات متعلقة

الكويت تكشف حقيقة إدراج مؤسسات ومواطنين كويتيين ضمن قائمة العقوبات الأمريكية على إيران

الكويت تصل إلى المناعة المجتمعية ضد كورونا في هذا الموعد

الكويت.. حريق هائل بمنطقة حولي وتحرك عاجل من السلطات

سفير الكويت يشيد بالعلاقات مع مصر

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 5 - 2021 و القنوات الناقلة

السجين المعجزة.. 18 محاولة إعدام فشلت لـ ينهي حياته فيروس كورونا

صيام الست من شوال.. احذر في هذه الحالة

برفقة ياسمين رئيس .. حسن شاكوش يعلن عن طرح البومة الجديد "حبيبتي" غدا

مطلوب دوليًا.. الكويت تعلن القبض على تاجر مخدرات لبناني خطير

إذا ضاقت بك الدنيا.. علي جمعة: رسول الله كان يردد 19 كلمة عند الكرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

إذا ضاقت بك الدنيا.. علي جمعة: رسول الله كان يردد 19 كلمة عند الكرب

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد استهداف حماس له.. فيديو

على متن يخت.. ياسمين صبري تغازل أبو هشيمة : نصى القوى

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

مستشفى نجع حمادي يستقبل جثتين من ضحايا الاشتباكات المسلحة بقرية حمرادوم

إزاى تشترى شقة بالتمويل العقارى فى مبادرة البنك المركزى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات الوحش الألماني المنتظر بي ام دبليو BMW I7 .. صور

تعرف علي مواصفات لكزس إل إكس 2021 الفاخرة في السعودية.. صور

سعر و مواصفات مازدا CX-3 الكروس أوفر بعد طرحها في مصر لأول مرة .. صور

أول معلومات عن هيونداي سوناتا وباليسيد فيس ليفت .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ