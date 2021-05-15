عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حمدوك: مؤتمر باريس يهدف إلى تأكيد عودة السودان القوية

حمدوك: مؤتمر باريس يهدف إلى تأكيد عودة السودان القوية

صدى البلد

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أمس الجمعة، إن مؤتمر باريس يهدف إلى تأكيد عودة السودان القوية والمستحقة للمجتمع الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن حمدوك قوله: "حن ذاهبون إلى باريس لكي نوفر للمستثمرين الأجانب فرص الاستثمار في السودان".

وأشار حمدوك إلى أن بلاده توافقت على معالجة ديون البنك الدولي وديون بنك التنمية الأفريقي قبل التوجه إلى باريس، لذلك "سنبدأ عملية إعفاء الديون لأن السودان وبشهادة صندوق النقد مؤهل تماماً ليستفيد من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون".

رئيس الوزراء السوداني يؤكد أهمية مؤتمر باريس لخلق شراكات مع المجتمع الدولي

السودان.. مقتل 10 شرطيين في مواجهات مع عصابات المخدرات

السودان لـ "المبعوث الأمريكي": لا تراجع عن الحدود مع إثيوبيا.. وموقفنا ثابت بشأن سد النهضة

وبيّن حمدوك في تصريحاته أن مشاركة بلاده في مؤتمر باريس ليس هدفها "جمع المنح والتبرعات وإنما لتأكيد عودة البلاد القوية والمستحقة للمجتمع الدولي".

حمدوك السودان مؤتمر باريس باريس رئيس الوزراء السوداني

موضوعات متعلقة

السودان.. مقتل 10 شرطيين في مواجهات مع عصابات المخدرات

السودان: الإمارات تعهدت بتأمين كافة احتياجاتنا من البترول

السودان.. حمدوك يبحث مع مبعوث بايدن تطورات أزمة سد النهضة

البرهان: موقف السودان ثابت مع الحل التفاوضي لأزمة سد النهضة

ترشيحاتنا

مي عمر : لا تجادل الاحمق

لقاحات تمنع الإصابة بـ فيروس كورونا بنسبة 94%.. تعرف عليها

أسعار الذهب ثالث أيام عيد الفطر 15-5-2021

قضاء صلاة العيد.. صلّها 4 ركعات متى شئت ولو منفردا

ثالث أيام العيد.. أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم 15-5-2021

ارتفاع عدد شهداء قصف بيت الشاطئ في غزة إلى 10 معظمهم أطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

إذا ضاقت بك الدنيا.. علي جمعة: رسول الله كان يردد 19 كلمة عند الكرب

أسعار الذهب ثالث أيام عيد الفطر 15-5-2021

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

على متن يخت.. ياسمين صبري تغازل أبو هشيمة : نصى القوى

حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد استهداف حماس له.. فيديو

مستشفى نجع حمادي يستقبل جثتين من ضحايا الاشتباكات المسلحة بقرية حمرادوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تعقيم مبنى وزارة الرى فى العيد

مواصفات الوحش الألماني المنتظر بي ام دبليو BMW I7 .. صور

تعرف علي مواصفات لكزس إل إكس 2021 الفاخرة في السعودية.. صور

سعر و مواصفات مازدا CX-3 الكروس أوفر بعد طرحها في مصر لأول مرة .. صور

فيديو

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ