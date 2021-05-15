حمدوك: مؤتمر باريس يهدف إلى تأكيد عودة السودان القوية

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أمس الجمعة، إن مؤتمر باريس يهدف إلى تأكيد عودة السودان القوية والمستحقة للمجتمع الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن حمدوك قوله: "حن ذاهبون إلى باريس لكي نوفر للمستثمرين الأجانب فرص الاستثمار في السودان".

وأشار حمدوك إلى أن بلاده توافقت على معالجة ديون البنك الدولي وديون بنك التنمية الأفريقي قبل التوجه إلى باريس، لذلك "سنبدأ عملية إعفاء الديون لأن السودان وبشهادة صندوق النقد مؤهل تماماً ليستفيد من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون".

وبيّن حمدوك في تصريحاته أن مشاركة بلاده في مؤتمر باريس ليس هدفها "جمع المنح والتبرعات وإنما لتأكيد عودة البلاد القوية والمستحقة للمجتمع الدولي".