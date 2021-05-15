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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

السيطرة على فيروس كورونا

لجنة مواجهة كورونا: نراهن على وعي المصريين في انخفاض الإصابات بالفيروس

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، إن الفترة الأخيرة شهدنا زيادة في إصابات كورونا وهذا كان متوقع، ولكن نراهن خلال الفترة القادمة علي وعي المصريين في انخفاض إصابات كورونا.

وأضاف "حسني" خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن لقاح  كورونا هو طوق النجاة والعالم كله يتجه الى هذا التطعيم، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت السيطرة على فيروس كورونا بعد زيادة تلك التطعيمات.

ودعا رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، الشعب المصري للحصول علي لقاح كورونا، مطمئنا الجميع بأن مصر لا تحصل إلا على اللقاحات ذات الفعالية والآمان لأقصى درجات.

  وشدد حسام حسني على أن الدولة تواصل جهودها لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد ، مناشدا المواطنين باتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وإرتداء الكمامة الطبية وعسل اليدين باستمرار والتباعد الإجتماعي والتأكد من الرعاية الصحية طوال الوقت. 

 

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