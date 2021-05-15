محافظ الدقهلية : الدولة عازمة على التطعيم بلقاح كورونا وفقا لخطة واضحة

مراكز تطعيم كورونا تعمل في العيد 12 ساعة يوميا

كشف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، آخر تفاصيل متابعة تنفيذ قرارات الحكومة بشأن أزمة كورونا.



وأكد مختار، في تصريحات تليفزيونية لقناة TeN، أن هناك حالة من الاستقرار فيما يخص الالتزام بقرارات الحكومة الجديدة بشأن كورونا، مشير الي أنه لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التصافح والسلام باليد للتعامل مع جائحة فيروس كورونا.

وطالب محافظ الدقهلية، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التصافح باليد للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، والالتزام بقرارات الحكومة في هذا الصدد.

وأكد أن فعاليات تلقى أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للمواطنين المستحقين مستمرة، مشيرا إلى أن الدولة عازمة على تطعيم المواطنين بلقاح كورونا وفقا لخطة واضحة.

من جانبه كشف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، آخر تفاصيل تطعيم المواطنين بالمحافظة بلقاح فيروس كورونا المستجد.

وأكد مكي، أن فعاليات تلقى أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للمواطنين المستحقين مستمرة، مشيرا إلى أن الدولة عازمة على تطعيم المواطنين بلقاح كورونا وفقا لخطة واضحة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مراكز تطعيم المواطنين بالمحافظة تعمل على مدار الساعة دون انقطاع في أيام عيد الفطر المبارك، موضحا أنها تعمل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء.

وحث الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الجميع على التسجيل بالموقع الإلكتروني للحصول على التطعيم.