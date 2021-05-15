فاران يقترب من الانتقال إلى مان يونايتد مقابل 40 مليون يورو

اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من شراء عقد الفرنسي رافاييل فاران قلب دفاع ريال مدريد، بنهاية الموسم الجاري.



ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية أمس، فإن النرويجي أولية جونار سولشاير يتطلع لإتمام صفقة فاران” 28 عامًا” ليشكل ثنائيًا قويًا مع الإنجليزي هاري ماجواير قائد الفريق، مشيرة إلى أن النادي يثق في إمكانية جلب اللاعب في حدود 40 مليونًا “ 46.45 يورو”، ولاسيما أنه بإمكانه الرحيل مجانًا بعد موسم واحد.



وأمضى الدولي الفرنسي “73 مباراة” عشرة أعوام في صفوف ريال مدريد، وظهر في 359 مباراة في كل المسابقات، وتوج بـ 18 لقبًا، وحاول النادي الإنجليزي التعاقد معه في الانتقالات الشتوية الماضية، خاصة بعد تصريحات اللاعب برغبته في تجديد الأجواء، لكن محاولته لم يكتب لها النجاح.

كما كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن حقيقة رحيل الفرنسي زين الدين زيدان، عن تدريب نادي ريال مدريد الإسباني، بنهاية الموسم الجاري.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أكدت اتخاذ زيدان لقرار نهائي بالرحيل عن صفوف ريال مدريد، نهاية هذا الموسم.

وبحسب موقع “ABC” الإسباني، فإن إدارة نادي ريال مدريد نفت اتخاذ زيدان قرارًا بالرحيل عن تدريب الفريق، أو أي قرار يتعلق بمستقبله مع النادي الملكي.

وأشار الموقع بأن إدارة ريال مدريد طلبت من زيدان البقاء في منصبه كمدير فني للفريق، وهم ينتظرون قراره النهائي نهاية الموسم.

وأكد الموقع أن زيدان يركز في الوقت الحالي على الدوري الإسباني، وسيتخذ قراره النهائي الخاص بمنصبه في ريال مدريد نهاية الموسم.

ويعد الإيطالي ماسيميليانو أليجري، المرشح الأول لخلافة زيدان في تدريب ريال مدريد، حال قرر المدرب الفرنسي الرحيل عن النادي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة بفارق نقطتين قبل جولتين من النهاية.