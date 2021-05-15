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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شاهد.. تعقيم مبنى وزارة الرى فى العيد

تعقيم مبنى وزارة
تعقيم مبنى وزارة الرى

قامت وزارة الموارد المائية والرى بتعقيم مبنى الوزارة ومحيطه،  وذلك ضمن أعمال التطهيرات والتعقيمات اليومية في ضوء قرارات مجلس الوزراء باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ، وفي إطار حرص وزارة الموارد المائية والري علي صحة العاملين بها.

 

ووجه الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى،  أجهزة الوزارة برفع درجة الإستعداد وإتخاذ كافة التدابير والإحتياطات اللازمة خلال أيام العيد والتى تتزامن مع فترة أقصى الإحتياجات المائية ، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة الإدارت على مستوى الجمهورية ، وذلك بهدف ضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

ووجه الدكتور عبد العاطى بتفعيل غرف الطوارئ بكافه المحافظات ، لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحاله الترع والمصارف وجاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية خلال أيام العيد وتلقى أى شكوى والمتابعة المستمرة على مدار الساعة من قبل الوزارة ، مع التوجيه بضرورة التأكد من جاهزيه جميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى.

كما وجه الدكتور عبد العاطى بضرورة المرور المستمر من قبل أجهزة الوزارة أثناء أيام العيد لرصد زراعات الأرز المخالفة ، والتطبيق الفورى لغرامات تبديد المياه على المزارعين المخالفين ، نظراً لأن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل إستهلاكاً للمياه ، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة تنعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصي الإحتياجات خلال الصيف.

كما أكد الدكتور عبد العاطى على ضرورة جاهزية جميع أجهزة الوزارة أثناء أجازة عيد الفطر من خلال النوبتجيات ، لرصد أى شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف ، والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل حيث أن التمادي في ذلك النوع من التعدي يؤدي لتقليص القطاع المائي للمجري وبالتالي عدم التمكن من إمرار التصرفات اللازمة ، موجهاً بالتصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلي النيابة العسكرية ، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.
 

ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كوفيد-١٩ "كورونا" فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

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الري مجلس الوزراء فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية مواجهة فيروس كورونا التطهير

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