مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم السبت والقنوات الناقلة
تقام اليوم السبت عددا من مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي سيراميكا كيلوباترا مع سموحة في الخامسة مساء.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
سيراميكا X سموحة – الساعة الخامسة مساء على قناة on time sport HD 1
مصر المقاصة X الجونة – الساعة السابعة مساء على قناة on time sport HD 1
الاتحاد السكندري X طلائع الجيش – الساعة التاسعة مساء على قناة on time sport HD 1
ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي والزمالك
1- الزمالك - المركز الأول - 48 نقطة.
2- الأهلي المركز الثاني - 41 نقطة.
3- المصري - المركز الثالث - 36 نقطة.
4- بيراميدز- المركز الرابع - 34 نقطة.
5- سموحة - المركز الخامس - 31 نقطة.
6- سيراميكا كليوباترا - المركز السادس- 30 نقطة.
7- الاتحاد السكندري - المركز السابع – 30 نقطة.
8- غزل المحلة - المركز الثامن - 30 نقطة.
9- إنبي- المركز التاسع - 28 نقطة.
10- مصر المقاصة - المركز العاشر - 27 نقطة.
11- طلائع الجيش - المركز الحادي عشر - 26 نقطة.
13- الإسماعيلي - المركز الثالث عشر - 26 نقطة.
13- الجونة - المركز الثاني عشر - 26 نقطة.
14- المقاولون العرب - المركز الرابع عشر - 24 نقطة.
15 - أسوان - المركز الخامس عشر- 21 نقطة.
16- البنك الأهلي - المركز السادس عشر - 18 نقطة.
17- وادي دجلة - المركز السابع عشر - 16 نقطة.
18- الإنتاج الحربي - المركز الثامن عشر - 13 نقطة.