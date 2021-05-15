حملات تعقيم ونظافة بشوارع مدينة الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمدينة الأقصر برئاسة العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، حملة نظافة مكبرة بمنطقة حي وسط لمتابعة أعمال نظافة وتعقيم وتطهير لشوارع الحي والتي استهدفت شوارع المحطة وعبدالمنعم العديسى وميدان المحطه وابوالحجاج وماكدونالدذ ويوسف حسن .

و أكد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، أن حملات التطهير في الشوارع بكافة الأحياء لا تقتصر على الرش والتعقيم فقط ولكن تتم بجانبها حملات نظافة بكنس الشوارع وإزالة التراكمات وتفريغ الحاويات أول بأول حسب توقيتات خط السير وطبقا للخطة الموضوعة.

وشدد رئيس مدينة الأقصر على كافة رؤساء الأحياء تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا" المستجد "كوفيد 19"، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية .

وأكد "لطفي" استمرار حملات النظافة والتعقيم بكافة شوارع الحي بصفة يومية وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

شارك بالحملة رجال حي وسط تحت إشراف رئيس منطقة وسط وقيادة نائب رئيس الحي لشؤون النظافة والمتابعة الميدانية.