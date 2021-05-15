عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

متنوعة و جديدة .. 10 صور تكشف إطلالات حلا الترك في عيد ميلادها

صدى البلد

يصادف اليوم 15 مايو عيد ميلاد الفنانة الشابة البحرينية حلا الترك والتي أتمت عامها الـ 19، وتعد من مشاهير الوطن العربي التي تحرص على مشاركة متابعيها و جمهورها بأبرز صورها.

 

كشفت صور حلا الترك على الانستجرام عن إطلالاتها و ذوق الرفيع في اختيار الملابس و الأزياء التي تظهر بها في مختلف المناسبات، حيث تحرص على التنوع و التجديد دائما و عدم السير على وتيرة في عالم الموضة و الأزياء.

 

تتنوع إطلالات حلال الترك بين الكاجوال و الكلاسيك و فساتين السهرة  وتقوم باختيار قطع الملابس الجذابة  التي تتناسب معها و تبرز أناقتها و قوامها الرشيق.

تعتمد الفنانة البحرينية حلا الترك على تسريحات الشعر البسيطة و الغير مبالغ، كما تقوم باختيار صيحات المكياج المواكبة لأحدث صيحات الموضة.

إليكم الصور … 

7
7
34
34
43
43
54
54
56
56
76
76
789
789
897
897
3454
3454
Capture
Capture
حلا الترك إطلالات حلا الترك صور حلا الترك عيد ميلاد حلا الترك اطلالات المشاهير

موضوعات متعلقة

19 عاما.. حلا الترك تحتفل بعيد ميلادها وسط أزمات حياتها المستمرة

مريم حسين تدخل على الخط.. تطورات أزمة حلا الترك مع أمها منى السابر

ترشيحاتنا

للمرة الأولى .. تسريبات تكشف مواصفات هاتف Oppo Reno6 Pro

غزة تحت القصف.. جيش الإحتلال يستهدف مناطق بـ خان يونس وبيت حانون

الرى : مشروعات كبرى لحماية شواطئ الإسكندرية وقلعة قايتباى والمنتزه

مواجهة خاصة .. موسيماني يواجه فريقه السابق لأول مرة .. والأهلي يبحث عن بديل معلول أمام صن داونز

10 خطوات لإضافة المواليد في التموين | تفاصيل كاملة

الليلة .. الترجي التونسي العنيد يواجة المغامر الجزائري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

حريق ضخم ودمار كبير.. شاهد| إسرائيل تشتعل نتيجة صواريخ غزة

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

الصحة توضح آليات تصنيع لقاح سينوفاك كورونا بمصر.. وتعلن تسلمها 5 ملايين جرعة متنوعة

إذا ضاقت بك الدنيا.. علي جمعة: رسول الله كان يردد 19 كلمة عند الكرب

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

مي عمر : لا تجادل الاحمق

على متن يخت.. ياسمين صبري تغازل أبو هشيمة : نصى القوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تعقيم مبنى وزارة الرى فى العيد

مواصفات الوحش الألماني المنتظر بي ام دبليو BMW I7 .. صور

تعرف علي مواصفات لكزس إل إكس 2021 الفاخرة في السعودية.. صور

سعر و مواصفات مازدا CX-3 الكروس أوفر بعد طرحها في مصر لأول مرة .. صور

فيديو

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ