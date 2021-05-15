متنوعة و جديدة .. 10 صور تكشف إطلالات حلا الترك في عيد ميلادها
يصادف اليوم 15 مايو عيد ميلاد الفنانة الشابة البحرينية حلا الترك والتي أتمت عامها الـ 19، وتعد من مشاهير الوطن العربي التي تحرص على مشاركة متابعيها و جمهورها بأبرز صورها.
كشفت صور حلا الترك على الانستجرام عن إطلالاتها و ذوق الرفيع في اختيار الملابس و الأزياء التي تظهر بها في مختلف المناسبات، حيث تحرص على التنوع و التجديد دائما و عدم السير على وتيرة في عالم الموضة و الأزياء.
تتنوع إطلالات حلال الترك بين الكاجوال و الكلاسيك و فساتين السهرة وتقوم باختيار قطع الملابس الجذابة التي تتناسب معها و تبرز أناقتها و قوامها الرشيق.
تعتمد الفنانة البحرينية حلا الترك على تسريحات الشعر البسيطة و الغير مبالغ، كما تقوم باختيار صيحات المكياج المواكبة لأحدث صيحات الموضة.
إليكم الصور …