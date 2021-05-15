عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار وزخات برد .. تعرف على طقس السعودية اليوم

طقس السعودية
طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودي، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات: (نجران، جازان، عسير) تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

 

وأوضح المركز الوطنى السعودي، وفقاً لما ذكرته صحيفة سبق ، أنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًّا على أجزاء من مناطق: (القصيم، الرياض، حائل، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف) قد تخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية.

 

txt

البنك الدولي.. السعودية والإمارات ضمن أكبر مصادر التحويلات المالية عالميا

txt

تعرف علي مواصفات لكزس إل إكس 2021 الفاخرة في السعودية.. صور

 

وأشار المركز السعودي، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 20- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10- 34كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

السعودية مركز الأرصاد السعودي طقس السعودية مكة جازان

ترشيحاتنا

للمرة الأولى .. تسريبات تكشف مواصفات هاتف Oppo Reno6 Pro

غزة تحت القصف.. جيش الإحتلال يستهدف مناطق بـ خان يونس وبيت حانون

الرى : مشروعات كبرى لحماية شواطئ الإسكندرية وقلعة قايتباى والمنتزه

مواجهة خاصة .. موسيماني يواجه فريقه السابق لأول مرة .. والأهلي يبحث عن بديل معلول أمام صن داونز

10 خطوات لإضافة المواليد في التموين | تفاصيل كاملة

الليلة .. الترجي التونسي العنيد يواجة المغامر الجزائري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

حريق ضخم ودمار كبير.. شاهد| إسرائيل تشتعل نتيجة صواريخ غزة

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

الصحة توضح آليات تصنيع لقاح سينوفاك كورونا بمصر.. وتعلن تسلمها 5 ملايين جرعة متنوعة

إذا ضاقت بك الدنيا.. علي جمعة: رسول الله كان يردد 19 كلمة عند الكرب

مي عمر : لا تجادل الاحمق

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

على متن يخت.. ياسمين صبري تغازل أبو هشيمة : نصى القوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تعقيم مبنى وزارة الرى فى العيد

مواصفات الوحش الألماني المنتظر بي ام دبليو BMW I7 .. صور

تعرف علي مواصفات لكزس إل إكس 2021 الفاخرة في السعودية.. صور

سعر و مواصفات مازدا CX-3 الكروس أوفر بعد طرحها في مصر لأول مرة .. صور

فيديو

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ