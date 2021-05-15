أمطار وزخات برد .. تعرف على طقس السعودية اليوم
توقع المركز الوطني للأرصاد السعودي، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات: (نجران، جازان، عسير) تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.
وأوضح المركز الوطنى السعودي، وفقاً لما ذكرته صحيفة سبق ، أنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًّا على أجزاء من مناطق: (القصيم، الرياض، حائل، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف) قد تخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية.
وأشار المركز السعودي، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 20- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10- 34كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.