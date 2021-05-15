التعرف على جثة سيدة وطفلتيها صدمهم قطار بمزلقان مغاغة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمغاغة شمال المنيا من التعرف على جثة سيدة وطفليها دهسهم قطار بمزلقان السكة الحديد.

حيث تبين أن الجثة لسيدة تدعي رباب. ف. م 26 سنة ربة منزل، وطفلتيها رودينا. ح. ر 6 سنوات، وريتاج 3 سنوات، مقيمون بقرية بمنشية الجزائر بمغاغة.

كان أهالي مدينة مغاغة قد عثروا على جثامين سيدة وطفلتين مجهولون الهوية، دهسهم قطار أثناء عبورهم مزلقان سكة حديد بمغاغة ونتج عن ذلك وفاتهم جميعا في الحال تم نقل الجثث للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة مغاغة بورد إشارة من غرفة عمليات النجدة بمصرع سيدة وطفلين بشريط السكة الحديد بأحد مزلقانات مركز مغاغة في شمال المحافظة.

بالتنسيق مع فرع هيئة الإسعاف تم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل جثث الضحايا الثلاث إلي مشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وأودعت الجثث الثلاث بمشرحة المستشفي وجاري التعرف عليهم وتحديد ذويهم.

كلف مدير الأمن فريق من إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث، وأفادت التحريات الأولية أنه أثناء عبور سيدة مع طفليها مزلقان السكة الحديد تصادف مرور قطار قادم من الشمال "القاهرة" ومتجه إلي محافظات جنوب الصعيد، فاصطدم القطار بالثلاثة ونتج عن ذلك وفاتهما في الحال.