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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

للمسافرين

نشرة مرور الطريق الدائري والطرق الصحراوية ثالث أيام العيد

الطرق الصحراوية
الطرق الصحراوية

شرحت مصادر، الحالة المرورية الصباحية اليوم السبت ثالث أيام عيد الفطر المبارك على الطريق الدائري والمحاور الرئيسية.

 

ويشهد الطريق الدائري سيولة مرورية تامة بمناطق كورنيش النيل وأعلى مناطق المنيب حتى الكونيسة والمريوطية.

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حيث تستقر الحركة المرورية على كافة أنحاء الطريق الدائري، حيث تستقر حركة السيارات على مناطق القاهرة الجديدة، والقطامية حتى مناطق المعادي ودار السلام.

 

كما تستقر الحالة المرورية على الطريق الدائري بمناطق إمبابة والوراق حتى مناطق مسطرد والمرج وصولا إلى مناطق السلام.

 

فيما تشهد المحاور الرئيسية استقرار تام في حركة السيارات، حيث تستقر الحالة على محور 26 يوليو، وكذلك محوري الضبعة وروض الفرج، مع استقرار تام على الطريق الدائري الإقليمي، وكذلك الطريق الدائري الأوسطي.

 

أما عن الحالة المرورية الصباحية على الطرق الصحراوية، تستقر حالة المرور على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطريق العلمين الصحراوي، والطريق الساحلي الدولي، وطريق الفيوم الصحراوي، وطريق أسيوط الغربي، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي.

 

وتستقر حركة المرور على طريق القطامية - العين السخنة، وطريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطريق قنا - سفاجا، وطريق السويس الصحراوي، وطريق الإسماعيلية الصحراوي، وطريق القصير - مرسى علم، وطرق محافظة جنوب سيناء.
 

الدائري طريق العلمين الصحراوي طريق الكريمات الصحراوي كورنيش النيل طريق الكريمات الصحراوي الشرقي سيولة مرورية الحالة المرورية الطريق الدائرى محور 26 يوليو طريق العلمين الطريق الساحلي الدولي الزعفرانة عيد الفطر المبارك

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