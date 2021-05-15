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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عملة دوجكوين تخطف الأنظار عقب تغريدة جديدة لإيلون ماسك

صدى البلد

يواصل عراب العملات المشفرة إيلون ماسك نشر تغريداته التي تساهم في صعود هذه العملات بشكل ملموس.

تغريدة جديدة دفعت بعملة دوجكوين للارتفاع بنسبة 36% كشف من خلالها أنه يعمل مع مطوري دوجكوين لتحسين كفاءة المعاملات.

وفي ذات السياق أبدت منصة تبادل العملات المشفرة Coinbase رغبتها في إدراج عملة دوجكوين في منصتها  خلال  الأسابيع الستة إلى الثمانية المقبلة.

مقابل ذلك لا يتم أخذ دوجكوين على محمل الجد من قبل مؤيدي بتكوين رغم أنها تعد رابع أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمتها أكثر من 68 مليار دولار، وفقا لموقع CoinMarketCap.

وكانت عملة بتكوين قد تعرضت لخسائر فادحة عقب إعلان الرئيس التنفيذي لشركة Tesla إعلانًا مفاجئًا بأن شركته للسيارات الكهربائية ستتوقف عن قبول عملات بتكوين كدفعة بسبب مخاوف بشأن تأثيرها على البيئة مما ساهم بتكبد العملات المشفرة بما في ذلك دوجكوين خسائر جمة... ويبقى السؤال فيما اذا كان إيلون ماسك سيعاود تكرار سيناريو بتكوين مع دوجكوين مستقبلا ؟

العملات المشفرة القيمة السوقية بتكوين عملة دوجكوين Coinbase ماسك

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