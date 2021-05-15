العويس يعود لعرين الأهلي أمام الهلال في الدوري السعودي

أكدت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن محمد العويس حارس مرمى أهلي جدة، سيعود للتشكيل الأساسي خلال مواجهة الهلال، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة رقم 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين (دوري المحترفين السعودي).



ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن لفحوصات الطبية التي ظهرت نتائجها أمس الجمعة، أظهرت سلامة مفصل اليد الذي كان يعاني العويس من إصابة به خلال الأيام الماضية.



وأشارت الصحيفة إلى أن يتبقى فقط زوال الآلام من المفصل حتى يعود إلى المشاركة مع فريقه في المباراة المقبلة.

ومن المنتظر أن تزول قبل مواجهة الهلال في الدوري، وسيشارك في تدريبات فريقه الأسبوع الجاري تحضيرًا لقمة الجولة المقبلة.

ويحتل الأهلي المركز الثامن في الدوري برصيد 38 نقطة، بينما يتصدر الهلال بـ52 نقطة.

