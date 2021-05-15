الليلة .. الترجي التونسي العنيد يواجة المغامر الجزائري

يخوض الترجي التونسي مغامرة جزائرية في ضيافة شباب بلوزداد اليوم في تمام الساعه السادسة مساءً فى ربع نهائي دوري أبطال افريقيا

ويسعى شباب بلوزداد لمواصلة مغامرته في دوري الأبطال بعدما اقتنص التأهل من مجموعة صن داونز على حساب الهلال السوداني.

بلوزداد استعان بالمدرب الصربي زوران مانولوفيتش من أجل مواصلة الحلم القاري كما أن فريقه يراهن على تألق أبرز نجومه أمير سعيود هداف دوري الأبطال برصيد 7 أهداف.

الترجي بدوره مع مدربه معين الشعباني يسعى لمواصلة مشواره قدماً لاستعادة اللقب القاري وخاصة بعد أن حسم الفريق لقب الدوري التونسي.

ويعول الترجي على تألق لاعبيه محمد علي بن رمضان وويليام توجي وأنيس البدري وفوسيني كوليبالي مع احتمالية جاهزية حمدو الهوني.

