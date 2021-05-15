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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. افتتاح مستشفى بن زايد الميداني لمواجهة فيروس كورونا

صدى البلد

دشنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ثلاثة مستشفيات ميدانية إضافية في المنطقة الشمالية، بتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في إطار مساهمتها بدور أساسي في طليعة جهود البلاد الرامية لمكافحة جائحة «كوفيد-19».

 

ومن أبرز هذه المستشفيات مستشفى الشارقة الميداني الخاص بمصابي «كوفيد-19»، والذي استغرق إنشاؤه عشرة أيام فقط.

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وقد شيد مستشفى محمد بن زايد الميداني في الشارقة على مساحة سبعة آلاف متر مربع، ويضم 204 أسرّة، منها 48 مخصصة للعناية المركزة، و156 للحالات المتوسطة والشديدة، ويقدم الخدمات في المستشفى 75 طبيباً و231 ممرضة و44 فنياً وموظفاً صحياً مساعداً.


وأكد الدكتور مروان الكعبي، المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أن الجهات الحكومية والهيئات العامة والخاصة في الدولة تسعى لتوحيد قواها باستمرار، وتعمل كنظام واحد متماسك يعطي الأولوية لصحة جميع المرضى وعافيتهم، ويحد من تأثير الوباء على مجتمعنا، مشيراً إلى أن هذا النموذج المنسق في توفير الرعاية، وبتوجيه جهودنا نحو تعزيز جودة الحياة لدى جميع المواطنين والمقيمين، لن يتوقف.

 

وأضاف أن افتتاح مستشفى محمد بن زايد الميداني في الشارقة يعد إضافة نوعية للمستشفيات الميدانية التي سبق افتتاحها في كل من إمارتي الشارقة وعجمان، إذ تسهم هذه المستشفيات الميدانية في التعامل مع أي زيادة في أعداد المصابين بالفيروس، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وحسب البروتوكولات الطبية المعمول بها والمعتمدة من قبل الجهات الصحية الرسمية في الدولة، مبيناً أن خبرة شركة «صحة» الواسعة وتراثها الغني، ركيزة لقطاع الرعاية الصحية في الدولة، وتتيحان للشبكة قيادة جهود دولة الإمارات في مكافحة الوباء والجائحة.

الشارقة الامارات كورونا كوفيد-19 فيروس كورونا مستشفيات محمد بن زايد الشيخ محمد بن زايد

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