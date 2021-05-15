إقبال ملحوظ من الأسر على حدائق أبوظبي وشواطئها وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

شهدت الحدائق العامة والشواطئ في أبوظبي، أمس تواصل إقبال الجمهور من الأسر ومختلف أفراد المجتمع، والزوار في ثاني أيام العيد، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة ، ضماناً للصحة والسلامة للجميع.

وجذبت المساحات الخضر والمناظر الطبيعية والألعاب، حتى ساعات متأخرة من المساء، الأطفال والأسر إليها، وسادت الأجواء فرحة العيد في الحدائق والمتنزّهات والشواطئ، خاصة قبل غروب الشمس، عقب انخفاض درجة الحرارة، وفقا لصحيفة الخليج الإماراتية.

فيما لاقت ملاعب كرة القدم وكرة اليد الرملية في الحدائق العامة وشاطئ الكورنيش المفتوحة للجميع، إقبالاً لافتاً من الشباب الذين حرصوا على تنظيم الفرق الرياضية وممارسة هواياتهم.

وحرصت بعض الأسر على قضاء أوقاتها داخل الشواطئ والحدائق التي تحدها مراكز ومطاعم.

وكانت دائرة البلديات والنقل، افتتحت الحدائق العامة ترحيباً بالجميع يومياً، خلال أيام العيد، مع الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.

وافتتحت الدائرة 14 حديقة في أبوظبي وهي "الفي والباهية والرحبة والمطار الجديد ومتنزّة خليفة، والشريعة والختم والوثبة وربدان ودلما والسمحة 3 والسحمة 38 وحديقة الفلاح الصغيرة والشهامة 1 و2 و3، مع حدائق جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي.