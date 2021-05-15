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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تغير كبير في طقس ثالث أيام العيد .. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة

صدى البلد

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" تقريرًا مفصلًا عن  درجات الحرارة  المتوقعة اليوم السبتة 15-5- 2021، في القاهرة والمحافظات. 

 

وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي:

القاهرة الصغرى 20 والعظمى  34


الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 31


مطروح الصغرى 15 والعظمى 25


دمياط الصغرى 18 والعظمى 27


بورسعيد الصغرى 19 العظمى 27


الإسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 34


السويس الصغرى 19 والعظمى 34


العريش الصغرى 18 والعظمى 28


رفح الصغرى 17 والعظمى 27


طابا الصغرى 19 والعظمى 33


شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى37

 

الغردقة الصغرى 25 والعظمى 37

 

الفيوم الصغرى 19 والعظمى 35

 

بني سويف الصغرى 20 والعظمى 36

 

أسيوط الصغرى23 والعظمى 35

 

الأقصر الصغرى 24 والعظمى 37

 

أسوان الصغرى 25 والعظمى 39

 

شلاتين الصغرى 24 والعظمى 34

 

حلايب الصغرى 25 والعظمى 33

 

الوادي الجديد الصغرى 18 والعظمى 38

 

درجات الحرارة القاهرة برنامج 8 الصبح حالة الطقس الطقس

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