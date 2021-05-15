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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشارى وبائيات: جائحة كورونا لم تنته بعد والدول الفقيرة تعانى

كورونا
كورونا

قال الدكتور بسام حجازى ، استشارى الوبائيات ، إن وفقا لتصريحات منظمة الصحة العالمية بأن جائحة كورونا لم تنته بعد والدليل على ذلك وجود دول فى جميع قارات العالم تعانى من نتيجة السلالات التى تظهر فجأة لوباء كورونا .

 

وأوضح " حجازى " ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ،   أن أمريكا وبريطانيا التى وصلت لمعدلات تغطية مرتفعة وخاصة فى الجرعة الأولى من التطعيم  والتى تقلل فرص الإصابة ب الفيروس والعدوى للأشخاص  ونقله للآخرين  ، ولا زال الفيروس ينتشر فى دول  العالم ويصل للدول الأقل تطعيما للقاح كورونا خاصة فى دول افريقيا خاصة بعد احتمال ظهور طفرة خامسة للفيروس .


وأشار إلى وجود فرص أخرى أن يصاب المطعمين بلقاح كورونا على الرغم من تقليله لمعدلات الوفيات والإصابات لكبار السن وتستطيع كل دولة قامت بتلقيح مواطنيها أن تحفز اقتصادها ولكن الاقتصاد لوحده بدون دول العالم ولابد من اتخاذ الاجراءات الوقائية وتدابير هامة ، ولابد من تطعيم كافة دول العالم ب لقاح كورونا .


وتابع أن المبادرة التى أطلقتها منظمة الصحة العالمية فى " كوفيكس "  ووقعت عليها أكثر من 182 لم تحقق 20% من الخطة الاستراتيجية للمنظمة خاصة أنها لم تصل لمحدودى الدخل خاصة انهم فى ظل انتظار لقاح كورونا والذى يعد فشل فى حد ذاته  ، لافتا إلى أن التطعيمات منذ أن بدأت تم اعطائها فوق 16 عاما للدول الكبرى بل وقاموا بتطعيم فيما أقل من 16 عاما، مقارنة بدول لم تقوم بتطعيم أى فئات عمرية والذى كانت كارثة أيضا من الدول الصانعة للتلقيح  ولا يوجد فيه نوع من المساواة .

 

 

 

 

 

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