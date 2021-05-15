تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ سحر البزار على فوزها برئاسة منتدى البرلمانيين الشباب

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهنئة للنائبة سحر البزار وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو حزب مستقبل وطن بمناسبة فوزها برئاسة منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، معربة “خالص التمنيات لها بدوام التوفيق والسداد”.

وفازت النائبة سحر البزار، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية، بمنصب رئيس منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي.

جاء ذلك خلال الانتخابات التي أُجريت أمس الجمعة، عن بُعد، لمجلس المنتدى لاختيار رئيس للمنتدى.

هذا وقد جاء شغل النائبة سحر البزار لعضوية مجلس المنتدى مُمثلةً للمجموعة البرلمانية العربية بالاتحاد البرلماني الدولي، و بناءً على ترشيح من مجلس النواب المصري.

جدير بالذكر أن منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي يجتمع مرتين سنوياً، وتم تأسيسه بغرض تعزيز مشاركة الشباب في البرلمانات وضمان قيامهم بالدور الكامل في اعمال برلماناتهم.

كما جاء ايضاً فى اطار الحرص على سماع صوت الشباب في عملية صنع القرار العالمية من خلال المشاركة الأكبر للبرلمانيين الشباب في اجتماعات المنتدى وفاعلياته.

ويحرص المنتدى أيضا على ضمان وجود رؤية ونظرة للشباب في جميع أعماله بما يقيم الجسور بين مختلف برلمانات العالم ومنظمات المجتمع الخارجي.

كذلك فإن المنتدى يتم تمثيله في المؤتمر العالمي السنوي للبرلمانيين الشباب الذي يعتبرمنصة حيوية لتمكين القادة الشباب، والتي تركز على كيفية جذب المزيد من الشباب إلى العملية الديمقراطية الرسمية.