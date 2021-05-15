عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

للمرة الأولى .. تسريبات تكشف مواصفات هاتف Oppo Reno6 Pro

تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات هاتف +Oppo Reno6 Pro

كشفت تسريبات لأول مرة مواصفات هاتف Oppo Reno6 Pro الأعلى سعرا والأفضل إمكانات فى سلسلة هواتف Oppo Reno6 التى ستطلقها شركة أوبو الصينية خلال أيام قليلة. 


وبحسب موقع GSMArena فإنه قد تم تسريب هاتف +Oppo Reno6 Pro على قائمة وكالة TENAA للهواتف الذكية، حيث سيحتوى الهاتف على عدد من المواصفات الكبيرة منها مستشعر من نوع  IMX766 من تصنيع شركة سونى اليابانية والذى يساهم فى دقة الكاميرا الخلفية للهاتف. 

 

أوبو تمنح مستخدمى هواتف Find X3 ثلاث سنوات من التحديثات المستمرة

أوبو تفاجئ العالم بالإعلان عن هاتفها الجديد Oppo K9 5G.. صور


وسيأتى هاتف +Oppo Reno6 Pro من أوبو بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.55 بوصة، بجودة FHD +،  وبدقة x1080 2400  بيكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية، مع نوتش فى أعلى يسار الشاشة  للكاميرا السيلفي، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ووزن 188 جراما ، وسمك 7.99 مم .

 

وسيقدم هاتف +Oppo Reno6 Pro من أوبو كاميرا خلفية رباعية، الأساسية ستأتى بدقة 50 ميجابيكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 16 ميجابيكسل ، وعدسة تليفوتوجرافية بدقة 13 ميجابيكسل مع مستشعر للعمق  بدقة 2 ميجابيكسل ، وكاميرا سيلفى بدقة 32 ميجابيكسل، إلى جانب فلاش LED .  


وسيعمل هاتف +Oppo Reno6 Pro بمعالج من نوع napdragon 870 SoC  من شركة كوالكوم الأمريكية مع مساحات تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائى 6 و 8  جيجا بايت رام، بالإضافة إلى نظام التشغيل أندرويد 11 .

 

وستحتوى هاتف +Oppo Reno6 Pro من أوبو على بطارية سعة 4500 أو 5000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط مع شاحن SuperVOOC ، مما يجعل الهاف قادرا على شحن البطارية بالكامل فى غضون دقائق قليلة.  

 

هاتف Oppo Reno6 Pro أوبو مواصفات Oppo Reno6 Pro هواتف اوبو 2021 افضل هواتف أوبو

موضوعات متعلقة

بعد هواوي .. أوبو OPPO تبدأ بتطوير السيارات الكهربائية

بسعر منافس.. أوبو تعتزم إطلاق هاتف متطور لشبكات 5G قريبا

ترشيحاتنا

للمرة الأولى .. تسريبات تكشف مواصفات هاتف Oppo Reno6 Pro

غزة تحت القصف.. جيش الإحتلال يستهدف مناطق بـ خان يونس وبيت حانون

الرى : مشروعات كبرى لحماية شواطئ الإسكندرية وقلعة قايتباى والمنتزه

مواجهة خاصة .. موسيماني يواجه فريقه السابق لأول مرة .. والأهلي يبحث عن بديل معلول أمام صن داونز

10 خطوات لإضافة المواليد في التموين | تفاصيل كاملة

الليلة .. الترجي التونسي العنيد يواجة المغامر الجزائري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

حريق ضخم ودمار كبير.. شاهد| إسرائيل تشتعل نتيجة صواريخ غزة

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

الصحة توضح آليات تصنيع لقاح سينوفاك كورونا بمصر.. وتعلن تسلمها 5 ملايين جرعة متنوعة

إذا ضاقت بك الدنيا.. علي جمعة: رسول الله كان يردد 19 كلمة عند الكرب

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

مي عمر : لا تجادل الاحمق

على متن يخت.. ياسمين صبري تغازل أبو هشيمة : نصى القوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تعقيم مبنى وزارة الرى فى العيد

مواصفات الوحش الألماني المنتظر بي ام دبليو BMW I7 .. صور

تعرف علي مواصفات لكزس إل إكس 2021 الفاخرة في السعودية.. صور

سعر و مواصفات مازدا CX-3 الكروس أوفر بعد طرحها في مصر لأول مرة .. صور

فيديو

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ