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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طفلة تتناول مادة سامة حزنًا على وفاة شقيقتها في كفر الشيخ

إسعاف
إسعاف

شهدت إحدى قرى مركز مطوبس بكفر الشيخ، واقعة مؤسفة، بعد أن أقدمت طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، على تناول مادة سامة، غير معلومة، وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة.

وكان اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا يفيد وصول الطفلة (ن.ع)، 11 عامًا، طالبة، مقيمة بإحدى قرى مركز مطوبس، إلى مستشفى رشيد العام، مصابة بحالة إعياء واضطراب بدرجة الوعي، وتم تحويلها إلى قسم السموم بالإسكندرية لاستكمال علاجها.

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وكشفت المعلومات الأولية، حول الواقعة، أن الطفلة أقدمت على تناول مادة سامة غير معلومة، أثناء تواجدها في المنزل، وذلك بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة، عقب وفاة شقيقتها الصغرى، ولا توجد شبهة جنائية.

طالبة كفر الشيخ مستشفي حالة نفسية مركز مطوبس حالة إعياء أمن كفر الشيخ رشيد

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