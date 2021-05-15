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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فحص مليون و650 ألف سيدة ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية بالدقهلية

جانب من فعاليات مبلدرة
جانب من فعاليات مبلدرة صحة المراة بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم السبت في إطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية أنه في الاهتمام والحفاظ على صحة المرأة المصرية فقد تم استقبال ما يقرب من مليون و650 ألف سيدة  ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية وذلك منذ بداية المبادرة وحتى الآن بنطاق المحافظة .


وأضاف وكيل الوزارة أنه يتم الكشف وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم التوعية بالعادات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المرأة مشيرا إلى أن هدف المبادرة الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية كالسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم وإجراء فحص الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي. 


وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تحويل أكثر من 310 ألف سيدة إلى مراكز الاحالة بمستشفيات الدقهلية لاستكمال باقى الفحوصات الطبية اللازمة.


و أوضح وكيل الوزارة أن المبادرة ما زالت تقدم خدماتها الطبية والتوعوية بعدد 450 منشأة طبية  على مستوى المحافظة.

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فحص مليون مبادرة رئيس رئيس الجمهورية بالدقهلية سعد مكي وزارة الصحة المراة سيدة وكيل الوزارة

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