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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف بن شرقي يحلق وحيدا في الصدارة .. تعرف على هدافي الدوري المصري

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

حقق فريق الزمالك فوزا مستحقا علي إنبي ، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد القاهرة فى الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

وفاز فريق المصري، علي غزل المحلة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الإسكندرية فى الجولة الـ22، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

ونجح فريق الاسماعيلي في الفوز علي أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الاسماعيلية فى الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

ونجا فريق المقاولون العرب، من فخ التعادل ليفوز على البنك الأهلي بهدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب بتروسبورت فى الجولة الـ22 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

ترتيب هدافي الدوري بعد فوز الأهلي والزمالك


أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك 11 هدفا.

أحمد ياسر ريان، لاعب سيراميكا كليوباترا، 10 أهداف.

عمر كمال، لاعب المصري، 10 أهداف.

أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، 10 أهداف .

محمد شريف، لاعب الأهلي، 9 أهداف.

حسام حسن، لاعب سموحة، 9 أهداف.

يوسف أوباما، لاعب الزمالك، 9 أهداف.

عمرو جمال، لاعب طلائع الجيش، 9 أهداف.

فخر الدين بن يوسف ،  لاعب الاسماعيلي ، 7 أهداف .

رزاق سيسيه، لاعب الاتحاد السكندري، 7 أهداف.

رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، 7 أهداف .

رامي صبري، لاعب إنبي ، 7 أهداف .

أشرف بن شرقي الزمالك غزل المحلة المصري الاسماعيلي أسوان المقاولون العرب البنك الاهلي أحمد ياسر ريان محمد شريف أحمد سمير يوسف أوباما

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