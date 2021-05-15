حاجة تعوضكم عن المسلسلات.. رولا خرسا تكشف تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا

كشفت الإعلامية رولا خرسا تفاصيل إصابتها بكورونا مؤخرًا.



وقالت الإعلامية على صفحتها الرسمية على فيسبوك بوك: "في يوم كتبت عنه سبحان الله علي الفيسبوك وكأن قلبي كان حاسس انه حيكون يوم فارق في حياتي ،ركبت اوبر لففني مصر كلها . كان يوم حر نار ..قفل السواق الشبابيك وشغل التكييف."

وأضافت: "ورغم كدة العربية كانت فعلا حر..ساعتين علي ما وصلت مشواري..اتاري دي كانت بس البداية..يبدو والله اعلم ان كان فيه فيروس كورونا معانا..ونزل معايا..وتاني يوم تمحور وتمركز وقال لي الكريم خدي".

وأختتمت: " انا لسه في التعافي ولسه تعبانة بس حاحكي لكم يومياتي مع الكوفيد الي عديت بيها من غير نكد وبشوية تفكير لان التجربة كانت قاسية علي ورغم كدة الف حمد وشكر لله علي كل شي دائما وابدا ..اهه حاجة تعوضكم عن المسلسلات الي خلصت "

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10165513636210341&id=894645340