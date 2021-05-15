استشارى مناعة : دول العالم فوجئت بظهور سلالات خطيرة من وباء كورونا

قال الدكتور أحمد شاهين ، استاذ الفيروسات ، إن دول العالم فوجئت بظهور سلالات خطيرة من وباء كورونا خاصة أن مع وجود زيادة كارثية للموجة الثالثة الحالية لفيروس كورونا فى الاصابات والوفيات .



وأوضح " شاهين " ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن الحماية من فيروس كورونا تعتمد على محورين وهما العمل ب حرص على التطعيم ب لقاح كورونا خاصة فى ظل تحور الفيروس الدائم والمستمر وأصبح يظهر كل عدة أيام ويقابله أعراض جديدة وزيادة انتشار.

وأشار إلى أن المنظومة الصحية فى مصر رائدة على مستوى العالم فى وباء كورونا ، لافتأ إلى أ|ن وعى المواطن هو اللقاح الأهم ونراهن عليه فى جائحة كورونا ويرى البعض ان اللقاح له أعراض جانبية والذى لا يستند على أساس علمى خاصة أن لقاح كورونا يخفز أذرع المناعة ضد الوباء .

وتابع أن مصر أصبحت مركزأ ليس لتصنيع اللقاحات ولكن لتصديرها لدول إفريقيا خاصة بعد توقيع اتفاقية مع الصين بتصنيع 80 مليون جرعة تصنع فى نهاية العام واستيراد مليون و 700 جرعة ضمن 20 مليون جرعة تم توريدها لمصر تباعأ والخبراء الصينيون وصولا لمصر ومعهم التكنولوجيا الحديثة لتصنيع لقاحات كورونا ، مؤكدأ أن الدولة المصرية قادرة على مجابهة وباء كورونا والتصدى لنتائجه وانتشاره .