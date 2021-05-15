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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قمة نارية بين يوفنتوس وإنتر ميلان في كلاسيكو إيطاليا

يوفنتوس ضد إنتر ميلان
يوفنتوس ضد إنتر ميلان

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره إنتر ميلان، اليوم السبت، في تمام السادسة مساءً، بالكلاسيكو، ضمن منافسات الجولة 37 من  الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة، فيما يتصدر إنتر ميلان الجدول برصيد 88 نقطة.

وتعد هذه المباراة حاسمة، لحفاظ يوفنتوس على آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

بينما حسم إنتر ميلان لقب الدوري الإيطالي، للمرة الأولى منذ 2010، والمرة الـ 11 في تاريخه.

التشكيل المتوقع للفريقين:

يوفنتوس

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: دانيلو - دي ليخت - كيليني - ساندرو

الوسط: كوادرادو - بنتانكور - رابيو - كييزا

الهجوم: ديبالا - رونالدو

إنتر ميلان

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

الدفاع: باستوني - سكرينيار - دي فري

الوسط: دارميان - إريكسن - بروزفيتش - باريلا - حكيمي.

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