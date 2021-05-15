قمة نارية بين يوفنتوس وإنتر ميلان في كلاسيكو إيطاليا

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره إنتر ميلان، اليوم السبت، في تمام السادسة مساءً، بالكلاسيكو، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة، فيما يتصدر إنتر ميلان الجدول برصيد 88 نقطة.

وتعد هذه المباراة حاسمة، لحفاظ يوفنتوس على آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

بينما حسم إنتر ميلان لقب الدوري الإيطالي، للمرة الأولى منذ 2010، والمرة الـ 11 في تاريخه.

التشكيل المتوقع للفريقين:

يوفنتوس

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: دانيلو - دي ليخت - كيليني - ساندرو

الوسط: كوادرادو - بنتانكور - رابيو - كييزا

الهجوم: ديبالا - رونالدو

إنتر ميلان

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

الدفاع: باستوني - سكرينيار - دي فري

الوسط: دارميان - إريكسن - بروزفيتش - باريلا - حكيمي.