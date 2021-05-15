الصحف الاماراتية.. دبي تدعو لوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.. 11.4 مليون إجمالي تطعيمات كورونا.. عودة الطلبة للدراسة الأحد

الإمارات تدعو لوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين

محمد بن زايد يستقبل محمد بن راشد ويتبادلان التهاني بعيد الفطر

الإمارات تقدم 23 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا

غداً.. عودة الطلبة للدراسة بالدوام المعتاد



تناولت الصحف الإماراتية اليوم السبت عددا من الأخبار والموضوعات والمحلية والدولية.

فى صحيفة الاتحاد أعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عن قلق دولة الإمارات العربية المتحدة البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في إسرائيل وفلسطين، وتقدمها بخالص التعازي في جميع الضحايا الذين سقطوا جراء أعمال القتال الأخيرة.

وقال فى بيان له إن دولة الإمارات تضم صوتها إلى الآخرين في الدعوة إلى الوقف الفوري للعنف والأعمال العدائية، وتدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ خطوات فورية للالتزام بوقف إطلاق النار وبدء حوار سياسي.

وأكد أن الأحداث الأليمة التي شهدناها الأسبوع الماضي هي تذكير هام بضرورة البدء في الحوار السلمي والمصالحة، ونعول في هذا الشأن على ما تحمله اتفاقيات إبراهيم من وعود لأجيالنا الحالية والمقبلة بالعيش مع جيرانهم في سلام وكرامة وازدهار.

وأضاف: تقتضي القيادة الحقيقية في هذا الوقت من الأزمة التوقف عن جميع الأعمال والممارسات الاستفزازية والانتقامية التي من شأنها زيادة التوتر والاحتقان بين الجانبين، والعمل على تهدئة الأوضاع وتخفيف حدة التوترات. واختتم سموه البيان بالتأكيد على استعداد دولة الإمارات التام لدعم جميع الجهود التي تهدف إلى تحقيق هذه الغاية.

وفى صحيفة الخليج الإماراتية تبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الجمعة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في قصر الشاطئ في أبوظبي.

وأعربا عن تمنياتهما لوطننا العزيز وأبنائه الكرام بدوام العزة والرفعة والازدهار في ظل قيادة خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وفى صحيفة العين أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الجمعة، تقديم 23 ألفاً و115 جرعة جديدة من لقاح كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تمَّ تقديمها حتى اليوم 11,445,680 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 115.73 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

أما صحيفة الرؤية تُستأنف يوم غدٍ، الأحد، الدراسة في مدارس الدولة الحكومية والخاصة بدوامها المعتاد وجدول الحصص الطبيعي، وذلك بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر، والتي حددت الوزارة خلاله مواعيد العمل خاصة بالشهر الفضيل للطلبة والكوادر التعليمية والفنية والإدارية في المنشآت التعليمية الخاصة من التاسعة صباحاً، وفي البعض الخاصة من الساعة العاشرة صباحاً بحيث لا تزيد فترة الدوام على 5 ساعات لكافة الفصول الدراسية.

وتعود الدراسة في المدارس الحكومية بدوامها الطبيعي من الساعة الثامنة صباحاً وفي بعض المدارس الخاصة من التاسعة صباحاً على أن يتم إعادة الحصص الدراسية لطبيعتها في الحلقات الأولى والثانية والثالثة ووفق الجدول الزمني المقرر والاستراحات المحددة، القصيرة والطويلة.

كما يعود طلبة المدارس الخاصة والتي تطبق المناهج الأجنبية والآسيوية من خلال نظامَي التعليم المباشر أو الهجين أو نظام التعلم عن بعد وفق اختيار ولي أمر الطالب بعد الحصول على نتيجة فحص سلبية قبل موعد العودة للمدرسة بمدة لا تزيد على 72 ساعة من تاريخ الفحص.

ودعت كافة المدارس الخاصة، الكادر التعليمي من طلاب ومعلمين وإداريين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المعنية من قبل، من إلزامية القيام بفحص كوفيد-19 الخاص بمسحة الأنف الـ"PCR" للجميع كل 7 أيام، وأنها ستكون إلزامية للكل بمن فيهم الحاصلون على الجرعة الأولى للقاح، وذلك على نفقة الموظف الخاصة، على أن يستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على جرعتَي اللقاح من تقديم الفحص، كما يستثنى من هذه الإجراءات أيضاً العاملون الحاصلون على تقرير شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية في الدولة.

وطالبت الموظف المصاب بالفيروس والمخالط لمصاب، باتباع الآلية المعتمدة للعلاج والحجر المقررة من السلطات الصحية، على أن تعامل فترة الحجر للموظف المخالط لشخص مصاب بفيروس كوفيد-19 كالتالي: إذا كان المخالط قد تلقى جرعتين من اللقاح فتكون فترة الحجر الصحي وفق الأطر الزمنية المحددة من الجهات الصحية في الدولة مع استمرارية عمله عن بُعد، وإذا لم يكن الموظف المخالط قد تلقى جرعتين من اللقاح، عندها تخصم فترة الحجر الصحي من إجازاته السنوية إن كان له رصيد وإن لم يكن له رصيد تعتبر بدون راتب مع التزام الموظف بتأدية مهام عمله عن بعد أثناء فترة الحجر.