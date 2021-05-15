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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصول أول طائرة تقل الإستراليين الموجودين بالهند لمدينة "داروين"

صدى البلد

هبطت أولى الرحلات الجوية المخصصة لإعادة الإستراليين الموجودين في الهند، اليوم /السبت/ في مدينة "داروين" الإسترالية عاصمة الإقليم الشمالي، وذلك عقب انتهاء حظر السفر المثير للجدل الذي فرضته الحكومة الفيدرالية على المواطنين الإستراليين العائدين من الهند.


وذكرت هيئة الإذاعة الإسترالية (إيه بي سي) أنه كان من المقرر في بادئ الأمر أن تحمل الطائرة على متنها ما يصل إلى 150 راكبا، ولكنها في النهاية عادت إلى إستراليا وهي تقل 80 راكبا فقط.


وأشارت الإذاعة إلى أنه تم منع 70 شخصا من الصعود على متن الطائرة، بعد أن ظهرت إيجابية فحوصات الكشف عن فيروس كورونا لـ46 شخصا منهم، فيما تم منع الـ24 شخصا الآخرين لكونهم مخالطين للحالات الإيجابية.


وسيظل الإستراليون الذين ظهرت إيجابية فحوصاتهم مؤهلين لرحلات جوية مستقبلية ولكن فقط بعد ثبوت عدم إصابتهم بالفيروس، فيما تم نقل الوافدين الجدد إلى مركز "هوارد سبرينجز" الكائن بمدينة "داروين" حيث سيخضعون للعزل لمدة 14 يوما.


كانت إستراليا قد علقت رحلات الركاب القادمة من الهند حتى اليوم، حيث تواصل الدولة الواقعة في جنوب آسيا مواجهة أعداد قياسية من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).


وأشارت التقديرات إلى أن 9000 إسترالي موجودون في الهند، ويُصنف 600 شخص منهم على أنهم معرضون للخطر لأسباب صحية أو مالية.

الهند مدينة داروين حظر السفر الحكومة الفيدرالية أستراليا المفتوحة للتس فيروس كورونا

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