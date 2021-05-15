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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الثالث.. استمرار اغلاق المتنزهات والحدائق العامة في كفر الشيخ.. شاهد

حدائق كفر الشيخ مغلقة
حدائق كفر الشيخ مغلقة وبلا مواطنين

شهدت الحدائق العامة والمتنزهات في محافظة كفر الشيخ، استمرار إغلاقها لليوم الثالث على التوالي، وعدم السماح للمواطنين بدخولها، وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، التزامًا بالقرارات الأخيرة التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
 

وتابع رؤساء المراكز والمدن بمحافظة كفر الشيخ، تطبيق الإجراءات الاحترازية، وخاصة إغلاق المتنزهات والحدائق العامة لمنع الازدحام والتجمعات، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وقاموا بغمر الحدائق المطلة على الشوارع بالمياه لمنع تواجد المواطنين بها.


ومن جانبها، وجهت مديرية أمن كفر الشيخ، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد العزب،  مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، دوريات أمنية لمتابعة الحالة الأمنية بالشوارع والحدائق العامة والمتنزهات للتأكد من خلوها من المواطنين وعدم وجود أي تجمعات حرصًا على مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.
 

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وقال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أصدر تعليمات مشددة لرؤساء مراكز ومدن المحافظة، بتكثيف حملات الرقابة لتنفيذ قرارات فتح وغلق المحال والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية، حتى 21 مايو الجاري.
 

وأضاف، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، أن المحافظ شدد – أيضًا – على تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

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