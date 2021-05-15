تذاكر الماتشات فين...ماجد سامي يستنكر هجوم الجماهير على طولان

استنكر ماجد سامي رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة وجود جماهير أمس خلال مباراة الزمالك و إنبي في الدوري المصري









وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”:" تساؤل بسيط حول واقعتي شيكابالا و (جمهور) من الأهلي ثم حلمي طولان و (جمهور) من الزمالك، هي تذاكر الماتشات بتتباع فين اليومين دول؟؟



واضاف :"اللطيف بقا إن الزمالك بعد واقعة شيكابالا تساءل لماذا تواجد جمهور للأهلي في مباراة القمة (لهم حق في السؤال) ثم تجاهل تواجد جمهور للزمالك في مباراة إنبي. الإجابة ببساطة هي أن الأهلي و الزمالك (كلاهما) يخالف تعليمات الاتحاد بإقامة المباريات بحضور ٢٥ فرد فقط لكل نادي فيحضر لكل فريق منهم ضد أي فريق أخر ما لا يقل عن ٢٠٠ فرد مقابل ٢٥ فردا للفريق الأخر.



وتابع :" أما لماذا كان عدد المنتمين للأهلي أكثر من عدد المنتمين للزمالك في لقاء القمة فإن الرد على ذلك هو أنه حتى عندما كان يسمح للجماهير بحضور مباريات القمة سابقاً كان جمهور الأهلي دائماً أكثر عدداً من جمهور الزمالك

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة 72 ساعة بعد الفوز على إنبي مساء أمس الجمعة.



ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته الثلاثاء المقبل استعدادا للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.



حقق فريق الزمالك فوزا مستحقا علي إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد القاهرة فى الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.