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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

روشتة استعادة نشاط الجسد وحيويته بعد إجازة عيد الفطر..أستاذ الطب النفسي يوضحها

محمد حمودة، أستاذ
محمد حمودة، أستاذ الطب النفسي بـ جامعة الأزهر

قال محمد حمودة، أستاذ الطب النفسي بـ جامعة الأزهر، إن هناك عدة عوامل أساسية تتحكم في استعادة الجسم لنشاطه وحيويته بعد فترة من الإجازة، مضيفا: من أهم العوامل المتحكمة النوم.
 

وأضاف "حمودة" خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي أم سي"، أن التغير المستمر في مواعيد النوم يتسبب دائما في فقدان الجسم قدرته على استعادة النشاط، موضحا أن قلة وتغير ساعات النوم يتسبب في إنخفاض طاقة الجسم حتى تصل إلى الصفر، بالإضافة إلى أن تغير مواعيد النوم يتسبب في تغيير بعض هرمونات الجسم.
 

ولفت إلى أن تغير مواعيد النوم بالنسبة للأطفال يؤثر على هرمونات النمو التي تنشط ليلا.
 

وأشار إلى أن فكرة وجود أهداف محددة من أهم الطرق التي تساعد على عودة نشاط الجسم، مشددا على أن تكون  الأهداف محددة وتحدث تدريجيا.


وكشف عن أن تناول السكريات يساعد على الخمول وتقليل نشاط الجسم على عكس المنتشر تماما، موضحا أن ممارسة الرياضة شرط أساسي لعودة النشاط والحيوية للجسد.
 

وفيما يخص الطلاب، شدد على ضرورة بذلهم لجهد كبير الفترة القادمة حتى تعود أجسادهم إلى طبيعتها قبل الحصول على راحة.


 

لطب النفسي جامعة الأزهر النشاط هرمونات النمو اخبار التوك شو

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