لمواجهة كورونا.. توفير 1177 سريرا و151 جهاز تنفس صناعي بـ 37 مستشفى بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين القطاعات الطبية المختلفة من مستشفيات جامعة الزقازيق ومستشفيات قطاع الصحة وهيئة التأمين الصحي ومستشفى الأحرار التعليمي ومرفق الإسعاف، لتوفير جميع أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لمصابي فيروس كورونا، وتطبيق البروتوكولات العلاجية المتبعة طبقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

وطالب محافظ الشرقية بزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات المخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تحسبا لزيادة عدد المصابين، مع التشديد على توفير وسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي، وكذلك المتابعة المستمرة لموقف الأكسجين الطبي والمخزون الاستراتيجي منه بشكل يومي بكل مستشفى.

وشدد الدكتور ممدوح غراب على ضرورة الاستفادة من الإجراءات الطبية والصحية التي تم اتخاذها خلال التعامل مع الموجتين الأولى والثانية من الفيروس.

وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه بالتنسيق بين القطاعات الطبية بالمحافظة تم تحديد 37 مستشفى لاستقبال حالات مصابي فيروس كورونا المستجد، تضم 1177 سريرا، بالإضافة إلى 304 سرائر عناية مركزة للحالات الصعبة، و151 جهاز تنفس صناعي، وذلك لتقديم جميع أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لمصابي الفيروس والتغلب عليه.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم تخصيص أقسام عزل بـ 25 مستشفى تابعة لمديرية الشئون الصحية، ضمت 715 سريرا عاديا، و 196 سريرا بقسم العناية المركزة، بالإضافة إلى 83 جهاز تنفس صناعي، وتخصيص 9 أقسام عزل بمستشفى الجامعة ضمت 210 سرائر عادية، و60 سريرا بقسم العناية المركزة، بالإضافة إلى 30 جهاز تنفس صناعي، وتخصيص قسمين للعزل بمستشفيي التأمين الصحي بالزقازيق والعاشر من رمضان، ضمت 51 سريرا عاديا، و 13 سريرا بقسم العناية المركزة، بالإضافة إلى 4 أجهزة تنفس صناعي، وفي مستشفى الأحرار التعليمي تم توفير 201 سرير عادي و35 سريرا بقسم العناية المركزة، بالإضافة إلى 34 جهاز تنفس صناعي، وذلك لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا وتوفير جميع أوجه الرعاية الصحية لهم.

على جانب آخر، فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم رفع 1.121.315 طن قمامة خلال الموجه الثالثة من جائحة فيروس كورونا، وكذلك رفع 524.755 طن مخلفات قديمة بإجمالي 1.646.070 طن قمامة ومخلفات بنطاق المحافظة، فضلاً عن تفريغ وغلق 29 مقلب قمامة عشوائيا، ورفع كفاءة 35 معدة نظافة.

وأكد المهندس محمد صلاح المشرف العام، أن وحدة التدخل السريع انتهت من رفع 3740 طن قمامة خلال شهر مايو الجاري، بواقع 187 نقلة وتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة، حيث تم رفع 640 طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة بالغار بواقع 32 نقلة، بالإضافة إلى رفع 3100 طن قمامة من مركز ومدينة بلبيس بواقع 165 نقلة باستخدام “3 سيارات نقل – لودر”.

وأشاد محافظ الشرقية بالجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بمراكز المدن والأحياء ووحدة التدخل السريع بالمحافظة بتكثيف عمليات النظافة اليومية برفع 4400 طن قمامة ومخلفات يومياً، للحفاظ على الشكل الجمالي، وكذلك التخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأكد محافظ الشرقية ضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (ارتداء الكمامات والقفازات) على جميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.