عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمواجهة كورونا.. توفير 1177 سريرا و151 جهاز تنفس صناعي بـ 37 مستشفى بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين القطاعات الطبية المختلفة من مستشفيات جامعة الزقازيق ومستشفيات قطاع الصحة وهيئة التأمين الصحي ومستشفى الأحرار التعليمي ومرفق الإسعاف، لتوفير جميع أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لمصابي فيروس كورونا، وتطبيق البروتوكولات العلاجية المتبعة طبقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

 

وطالب محافظ الشرقية بزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات المخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تحسبا لزيادة عدد المصابين، مع التشديد على توفير وسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي، وكذلك المتابعة المستمرة لموقف الأكسجين الطبي والمخزون الاستراتيجي منه بشكل يومي بكل مستشفى.

 

وشدد الدكتور ممدوح غراب على ضرورة الاستفادة من الإجراءات الطبية والصحية التي تم اتخاذها خلال التعامل مع الموجتين الأولى والثانية من الفيروس.

 

فض تجمعات مخالفة لقرارات الحكومة بـ ملاهٍ بـ ديرب نجم في الشرقية..صور

 

وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه بالتنسيق بين القطاعات الطبية بالمحافظة تم تحديد 37 مستشفى لاستقبال حالات مصابي فيروس كورونا المستجد، تضم 1177 سريرا، بالإضافة إلى 304 سرائر عناية مركزة للحالات الصعبة، و151 جهاز تنفس صناعي، وذلك لتقديم جميع أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لمصابي الفيروس والتغلب عليه.

 

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم تخصيص أقسام عزل بـ 25 مستشفى تابعة لمديرية الشئون الصحية، ضمت 715 سريرا عاديا، و 196 سريرا بقسم العناية المركزة، بالإضافة إلى 83 جهاز تنفس صناعي، وتخصيص 9 أقسام عزل بمستشفى الجامعة ضمت 210 سرائر عادية، و60 سريرا بقسم العناية المركزة، بالإضافة إلى 30 جهاز تنفس صناعي، وتخصيص قسمين للعزل بمستشفيي التأمين الصحي بالزقازيق والعاشر من رمضان، ضمت 51 سريرا عاديا، و 13 سريرا بقسم العناية المركزة، بالإضافة إلى 4 أجهزة تنفس صناعي، وفي مستشفى الأحرار التعليمي تم توفير 201 سرير عادي و35 سريرا بقسم العناية المركزة، بالإضافة إلى 34 جهاز تنفس صناعي، وذلك لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا وتوفير جميع أوجه الرعاية الصحية لهم.

 

على جانب آخر، فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم رفع 1.121.315 طن قمامة خلال الموجه الثالثة من جائحة فيروس كورونا، وكذلك رفع 524.755 طن مخلفات قديمة بإجمالي 1.646.070 طن قمامة ومخلفات بنطاق المحافظة، فضلاً عن تفريغ وغلق 29 مقلب قمامة عشوائيا، ورفع كفاءة 35 معدة نظافة.

 

وأكد المهندس محمد صلاح المشرف العام، أن وحدة التدخل السريع انتهت من رفع 3740 طن قمامة خلال شهر مايو الجاري، بواقع 187 نقلة وتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة، حيث تم رفع 640 طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة بالغار بواقع 32 نقلة، بالإضافة إلى رفع 3100 طن قمامة من مركز ومدينة بلبيس بواقع 165 نقلة باستخدام “3 سيارات نقل – لودر”.

 

وأشاد محافظ الشرقية بالجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بمراكز المدن والأحياء ووحدة التدخل السريع بالمحافظة بتكثيف عمليات النظافة اليومية برفع 4400 طن قمامة ومخلفات يومياً، للحفاظ على الشكل الجمالي، وكذلك التخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها  للمدفن الصحي بالخطارة  للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

 

وأكد محافظ الشرقية ضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (ارتداء الكمامات والقفازات) على جميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.

كورونا آثار جائحة كورونا اخبار محافظة الشرقية اخبار الشرقية أخبار محافظات

ترشيحاتنا

اتحاد جدة السعودي ينهي أزمة بيزيتش

بمناسبة اليوم العالمى للأسرة.. الإحصاء : 25.1 مليون أسرة في مصر يناير 2021

هل يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟ مجمع البحوث يوضح

تذاكر الماتشات فين...ماجد سامي يستنكر هجوم الجماهير على طولان

التخطيط والجامعة الأمريكية تطلقان برنامجا لبناء قدرات مديري حاضنات الأعمال

ترتيب الدوري.. الزمالك ينفرد بالصدارة والأهلي في الوصافة والمصري يطيح بـ بيراميدز من المركز الثالث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

ضرب تل أبيب بـ200 صاروخ ومقتل 8 إسرائيليين | تفاصيل

حريق ضخم ودمار كبير.. شاهد| إسرائيل تشتعل نتيجة صواريخ غزة

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

إذا ضاقت بك الدنيا.. علي جمعة: رسول الله كان يردد 19 كلمة عند الكرب

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 15 مايو 2021

على متن يخت.. ياسمين صبري تغازل أبو هشيمة : نصى القوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تعقيم مبنى وزارة الرى فى العيد

مواصفات الوحش الألماني المنتظر بي ام دبليو BMW I7 .. صور

تعرف علي مواصفات لكزس إل إكس 2021 الفاخرة في السعودية.. صور

سعر و مواصفات مازدا CX-3 الكروس أوفر بعد طرحها في مصر لأول مرة .. صور

فيديو

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ