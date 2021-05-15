رابع أيام العيد.. رحلة العلايلي الفنية وسهرة مع هاني شاكر على يوتيوب الثقافة

تواصل وزارة الثقافة بث فعالياتها وأنشطتها الثقافية والفنية إلكترونيا على قناتها بـ “يوتيوب” في عيد الفطر المبارك، والتي تأتي ضمن مبادرة “الثقافة بين إيديك”.

ويُعرض في السابعة مساء الأحد 16 مايو فيلم تسجيلي عن الفنان الكبير الراحل عزت العلايلي، ويستعرض رحلته في عالم التمثيل منذ حصوله على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وأهم محطاته الفنية وأشهر أعماله التي نجح من خلالها في التألق.



وفى التاسعة مساءً، يبث لأول مرة حفل جديد لأمير الغناء العربى هانى شاكر، يتضمن باقة من أشهر أعماله الغنائية ومنها: قمر الليالى، تحلى الحياة، نسيانك صعب، وعد منى، يا ريتنى، برقية اعتذار، انا خنت نفسى، كده بردو يا قمر، لو بتحب، لسه بتسألي، علي الضحكاية، وغيرها.

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