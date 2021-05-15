أيتن عامر تشارك متابعيها كواليس كوفيد 25 .. فيديو

نشرت الفنانة ايتن عامر فيديو جديد من كواليس مسلسل كوفيد ٢٥ عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت آيتن عامر فى الفيديو برفقة نجوم العمل، من أحداث الحلقة الأخيرة.

وبدأت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل كوفيد ٢٥، بالفتاف مجموعة من المصابين حول يوسف الشريف واحمد صلاح حسني، ويقوم الأول بإحداث ضجة كبيرة ليلتف المصابون حوله ويخرج الباقي من المكان، وأثناء هروبهم تقتل راندا البحيري ويكتشفون أن شقيقها هو من فعل ذلك، وحينما يلاحقه بوسف الشريف يطلق عليه النار.

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.