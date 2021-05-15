اتحاد جدة السعودي ينهي أزمة بيزيتش

اتفقت إدارة نادي اتحاد جدة، مع الصربي ألكسندر بيزيتش، مهاجم الفريق السابق، على جدولة مستحقاته السابقة البالغة 2 مليون دولار، بحسب صحيفة “الرياضية” السعودية.

وكان اللاعب الصربي قد رفع شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب عدم تسلمه مستحقاته المالية إبان دفاعه عن ألوان النادي الغربي.



وطبقًا للمصادر، فإن الاتفاق الذي تم بين الطرفين يُعد نهائيًّا، وبذلك يحافظ الاتحاد على عدم صدور أي عقوبة في حقه من قبل “فيفا” وينتظر أن تسلم الإدارة الاتحادية مهاجمها السابق أولى الدفعات خلال الفترة المقبلة، وفقًا للاتفاق الذي تم.



وكان نادي الاتحاد وقّع مع بيزيتش في شهر يوليو 2018 لمدة 3 مواسم، قبل أن تتم إعارته إلى نادي سيؤول الكوري الجنوبي لمدة 18 شهرًا في بداية عام 2019 وبعد ذلك انتقل اللاعب إلى نادي مكافي تل أبيب بصفقة انتقال حر. وتسعى إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بالتعاون مع الإدارة القانونية إلى حل ومتابعة قضايا النادي الغربي.