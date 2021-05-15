طقس البحرين..  حارٌ مع بعض السحب..والرياح متقلبة الاتجاهات

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون حاراً مع بعض السحب احيانا ويتحول إلى حسن هذه الليلة.

وأوضحت الأرصاد البحرينية وفقا لما ذكرته صحيفة الأيام البحرينية ٱنه من المتوقع أن تكون الرياح متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد ولكنها شمالية شرقية من 8 إلى 13 عقدة أحياناً بعد الظهيرة.