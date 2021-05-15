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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقيقة تعرض كوكب الأرض لعاصفة شمسية ..رئيس معهد البحوث الفلكية يكشف

صدى البلد

كشف جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، عن تعرض كوكب الأرض إلى عاصفة شمسية خلال الأيام الماضية، موضحا أن العاصفة الشمسية تعد من أهم الظواهر التي تحدث على سطح الشمس، نتيجة وجود بقع شمسية.
 

وأضاف "القاضي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر" المذاع على القناة الأولى الفضائية، أن نتيجة تواجد البقع الشمسية يحدث نشاط شمسي على مجموعة دورات، موضحا أن متوسط الدورة يصل إلى 11 عاما.
 

وأوضح أن كوكب الأرض الآن فى ثاني عام من الدورة 25 للشمس، منوها إلى أن العواصف الشمسية عبارة عن موجات كهرومغناطيسية تؤثر على أنظمة الاتصالات والملاحة الجوية.
 

وأشار إلى أن عاصفة التي تعرض لها كوكب الأرض يوم الخميس الماضي كانت متوسطة، مشددا على أن ارتفاع درجات الحرارة ليس له أي علاقة بالعاصفة الشمسية.


وشدد على أن العاصفة الحالية هي الأقوي منذ بداية دورة النشاط الشمسي الخامسة والعشرون والتي بدأت في نهاية عام 2019.

 

عهد البحوث الفلكية كوكب الارض عاصفة شمسية البحوث الفلكية اخبار التوك شو

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