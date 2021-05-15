تعرف على سعر ومواصفات أفخم سيارات بورش في السعودية

تعتبر السوق السعودي للسيارات من أكثر الأسواق فخامة حول العالم ، حيث إنها تضم العديد من الماركات وطرازاتها الفاخرة الأغلى حول العالم .

وتعتبر العلامة التجارية بورش الالمانية واحدة من هذه العلامات الفاخرة التى تتربع فى مكانتها بالسوق السعودى بمجموعة من الطرازات الفاخرة ، والتى سيتم عرضها خلال السطور التالية بالسعر والمواصفات .

بورش ماكان

تستمد السيارة قوتها من محرك مكون من 4 اسطوانات سعة 2.0 لتر مزود بشاحن هواء تيربو، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات، بقوة 252 حصان.

يبلغ متوسط استهلاك السيارة 8.9 لتر لكل 100 كم، و تتمكن من الانطلاق من الثبات حتي 100 كيلومتر/ الساعة خلال 6.7 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوي 227 كيلومتر/ ساعة.

اما عن سعر السيارة داخل السوق السعودى فتاتي كالتالى :

- اوتوماتيك / BASE 2021 بسعر 247,940 ر.س

- اوتوماتيك / S 2021 بسعر 322,190 ر.س

- اوتوماتيك / TURBO S 2021 بسعر 462,550 ر.س

بورش 718

تجهز السيارة بمحرك بقوة 420 حصان 309 كيلووات وتتسارع من السكون إلى 100 كم/ساعة خلال 9.3 ثانية فقط، ، كما تصل إلى سرعة 200 كم/ساعة خلال 4.13 ثانية ، ويتحسن زمن التسارع لسيارتي 718 كايمن 0.4 GTS و718 بوكستر 0.4 GTS ، مع المحرك بقوة 400 حصان 294 .

ويتوفر ناقل الحركة الأوتوماتيكي الآن في كل من 718 بوكستر و 718 كايمن 0.4 GTS ، و 718 سبايدر الأعلى في فئتها، وكذلك 718 كايمن GT4.

ويضمن السائقون بفضل ناقل الحركة الأتوماتيكي عدم حدوث أي انقطاعات في التسارع أثناء تغيير السرعة وسيحصلون على معدلات تسارع أفضل.

اما عن سعر السيارة داخل السوق السعودى فتاتي كالتالى :

- اوتوماتيك / CAYMAN 2021 بسعر 278,528 ر.س

- اوتوماتيك / BOXSTER 2021 بسعر 292,558 ر.س

- اوتوماتيك / CAYMAN S 2021 بسعر 317,701 ر.س

- اوتوماتيك / BOXSTER S 2021 بسعر 331,730 ر.س

- اوتوماتيك / CAYMAN GTS 2021 بسعر 362,894 ر.س

- اوتوماتيك / BOXSTER GTS 2021 بسعر 376,925 ر.س

- اوتوماتيك / SPIDER 2021 بسعر 419,323 ر.س

- اوتوماتيك / GT4 2021 بسعر 426,111 ر.س

بورش كايين

تتوفر بورش كايين بمجموعة متنوعة من المحركات التي تشمل زوج من محركات V6، إحداهما هجين حديث ، والآخر محرك V8مزدوج التيربو .

اما عن سعر السيارة داخل السوق السعودى فتاتي كالتالى :

- اوتوماتيك / BASE 2021 بسعر 361,950 ر.س

- اوتوماتيك / E-HYBRID 2021 بسعر 436,696 ر.س

- اوتوماتيك / S 2021 بسعر 441,220 ر.س

- اوتوماتيك / TURBO 2021 بسعر 672,656 ر.س

- اوتوماتيك / TURBO S E-HYBRID 2021 بسعر 774,200 ر.س

بورش 911

تتوفر بورش 911 بمحرك بوكسر جديد سعة 3٫8 لتر بشاحن توربيني VTG يفوق استطاعة النسخة السابقة بمقدار 70 حصان 51 كيلو واط ويبلغ عزمه الأقصى 800 نيوتن متر ، بزيادة 50 نيوتن متر عن النسخة السابقة .

أما علبة التروس PDK ثمانية السرعات الخاصة بسيارات توربو من بورش فقد ساهمت في تقليل زمن الانطلاق من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة إلى 2٫7 ثانية؛ فيما تظل السرعة القصوى كما هي عندي 330 كيلومتر/الساعة .

اما عن سعر السيارة داخل السوق السعودى فتاتي كالتالى :

- اوتوماتيك / CARRERA 2021 بسعر 454,021 ر.س

- اوتوماتيك / CARRERA CABRIOLET 2021 بسعر 508,432 ر.س

- اوتوماتيك / CARRERA S 2021 بسعر 540,331 ر.س

- اوتوماتيك / CARRERA 4 CABRIOLET 2021 بسعر 542,502 ر.س

- اوتوماتيك / CARRERA 4S 2021 بسعر 574,401 ر.س

- اوتوماتيك / CARRERA S CABRIOLET 2021 بسعر 591,598 ر.س

- اوتوماتيك / CARRERA 4S CABRIOLET 2021 بسعر 625,668 ر.س

بورش باناميرا

تأتي بورش باناميرا بمحرك V8 تيربو مزدوج 4000 سي سي بقوة 571 حصانا مع بطارية 17.9 كيلوواط\س ومحرك كهربائي بقوة 136 حصانا، ما يعني وصول القوة الإجمالية إلى 699 حصانا، والعزم الإجمالي 870 نيوتن متر.

وتتسارع تيربو هايبرد من الصفر إلى 96 كلم\س في 3 ثواني فحسب بسرعة قصوى 315 كيلو متر في الساعة.

اما قوة باناميرا 4 إي هايبرد ، فتاتى بمحرك V6تيربو مزدوج بالتوازي مع محرك كهربائي بقوة إجمالية 461 حصانا وسرعة قصوى 280 كيلو مترا في الساعة.

اما عن سعر السيارة داخل السوق السعودى فتاتي كالتالى :

- اوتوماتيك / BASE 2021 بسعر 480,480 ر.س

- اوتوماتيك / YEARS EDITION 2021 بسعر 559,570 ر.س

- اوتوماتيك / 4 E-HYBRID 2021 بسعر 564,080 ر.س

- اوتوماتيك / 4 E-HYBRID EXECUTIVE 2021 بسعر 593,450 ر.س

- اوتوماتيك / 4S 2021 بسعر 599,610 ر.س

- اوتوماتيك / 4S EXECUTIVE 2021 بسعر 633,820 ر.س

- اوتوماتيك / GTS 2021 بسعر 687,500 ر.س

- اوتوماتيك / TURBO 2021 بسعر 837,430 ر.س

- اوتوماتيك / TURBO EXECUTIVE 2021 بسعر 882,750 ر.س

- اوتوماتيك / TURBO S E-HYBRID 2021 بسعر 985,380 ر.س

- اوتوماتيك / TURBO S E-HYBRID EXECUTIVE 2021 بسعر 1,030,700 ر.س