نادية الجندي وياسمين صبري أبرزهم .. شاهد إطلالات المشاهير في عيد الفطر

خطفت الكثير من نجمات الفن والمشاهير الأنظار خلال الأيام الماضية بمجموعة من الإطلالات الأنيقة و العصرية التي تتناسب مع الأجواء الصيفية وذلك خلال الاحتفال بإجازة عيد الفطر المبارك.

تميزت إطلالات النجمات خلال أجازة عيد الفطر بأنها تنوعت بين الملابس و الفساتين التي تتناسب مع البحر و الإطلالات الكاجوال و العصرية المواكبة لأحدث صيحات الموضة.

نجمات تألقن بإطلالات جذابة في إجازة عيد الفطر المبارك

ميريهان حسين

ارتدت ملابس كاجوال انيقة مواكبة لأحدث صيحات الموضة، حيث ارتدت بنطلون جينز ازرق و شميز باللون الزيتى.

سيرين عبد النور

ارتدت فستان طويل وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش الأسود المطرز مما منحها إطلالة مميزة، وحمل الفستان توقيع دار الأزياء العالمية Dolce&Gabbana، 6122 دولار أمريكي، ولن تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.



ناهد السباعي

ظهرت بفستان طويل ومكشوف باللون البيج، ومطعم بمجموعة من النقوشات اللافته والمميزة التي تكشف عن جمالها وأناقتها.

نادية الجندي

بملابس شبابية و كاجوال خطفت الأنظار في أحدث جلسة تصوير، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح مع سترة قطنية باللون الأبيض و نسقت معهما جاكيت جلد كشمير .

لقاء الخميسي

وظهرت لقاء الخميسي في الصورة بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية جيب تايجر باللون النبيتى وشميز باللون الأبيض، ونسقت معهما حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج.

12

67

78

89

890

8905

Capture

ui