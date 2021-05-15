إسماعيل هنية: ماحدث فى مخيم الشاطئ امتداد لمجازر الإحتلال

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، إن ما حدث في مخيم الشاطئ قد كشف حجم المأزق الإسرائيلي أمام مفاجآت المقاومة.

ووفقاً لما ذكرته سبوتنك أكد هنية استنكاره لتلك "المجزرة"، لافتا إلى أنها "امتداد لمجازره التي نفذها في مناطق مختلفة من القطاع".

وأضاف : "في جريمة جديدة ضد شعبنا الفلسطيني، ارتكب الاحتلال فجر اليوم مجزرة بشعة في مخيم الشاطئ بمدينة غزة، وذلك امتدادًا لمجازره التي نفذها في مناطق مختلفة من القطاع، والتي تؤكد عجز العدو وفشله، بل وحجم المأزق الذي يعيشه أمام عظمة المقاومة ومفاجآت رجالها الأوفياء".

وشدد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، على أن المقاومة "ستلحق الهزيمة بجيش العدو وتردعه عن الاستمرار في مجازره، وستواصل الدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني".