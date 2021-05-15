إعلان عاجل من إثيوبيا حول المجلس الوطني للانتخابات

نشرت وسائل الإعلام الإثيوبية اليوم السبت، إعلان عاجل من المجلس الوطني للانتخابات حول حقيقة تأجيل الانتخابات.

وأكد المجلس الوطني للانتخابات بـ أديس ابابا ، عدم تمكنه من إجراء الانتخابات المقررة في 5 يونيو المقبل، وإرجاء الاستحقاق 3 أسابيع لأسباب لوجستية.

وقالت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات برتوكان ميدقسا، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن قرار المجلس جاء بسبب تأخير تسجيل الناخبين وعدم التمكن من طباعة بطاقات الاقتراع.

وجاء القرار بعد يوم واحد من إغلاق باب تسجيل الناخبين في الانتخابات التي كانت قد تأجلت العام الماضي بسبب جائحة كورونا.