عروس البحر.. استعدادات الإسكندرية في عيد الفطر توضحها نائب المحافظ

قالت جاكلين عازر، نائب محافظ اسكندرية، إن محافظة الإسكندرية لها طابع مختلف لدى المصريين، فهي محافظة لكل المصريين، موضحة أن مجلس الوزراء شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية قبل بداية موسم الأعياد.



وأضافت “عازر” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على الفضائية المصرية"، أن نتيجة الإجراءات الاحترازية والتشديد بدأت محافظة الإسكندرية في تشكيل فرق عمل توجهت للشواطئ حتى يتم فض التجمعات المتواجدة هناك، موضحة أن فرق العمل تمر على الشواطئ حتى الساعة السابعة مساء.



وأوضحت أن معظم الشواطئ مغلقة بالفعل وأن الفرق تتعامل على الفور مع وجود أي تجمعات على الشواطئ خلال الأيام الماضية والقادمة، مضيفة أن الغرامات يتم تطبيقها على أصحاب الشواطئ والغير ملتزمين بالكمامات.



وشددت على أن المحافظة تعتمد في الأساس على وعي المواطنين والتزامهم بالكمامات والإجراءات الاحترازية، وفيما يخص التعديات على أراضي الدولة أوضحت أن الدولة تعمل حاليا بمنظومة المتغيرات المكنية.



وأكملت هي منظومة إلكترونية تدار من قبل الدولة بشكل عام، موضحة أن المنظمة تعمل على رصد التعديات على الأراضي على الفور من خلال الأقمار الصناعية.



وأشارت إلى أن مستشفيات المحافظة كانت مستعدة قبل العيد، عن طريق توافر الأسرة وأماكن الرعاية والأكسجين أيضا خاصة في مستشفيات العزل.





