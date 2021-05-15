استراتيجيات تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.. شاهد



عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "استراتيجية طموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة".



وأشار التقرير إلى أن قطاع البترول يواصل تنفيذ رؤيته المتكاملة لتطوير وتحديث قطاعي البترول والغاز الطبيعي والتعدين بهدف إطلاق إمكانياتها في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.





وأوضح التقرير أن استراتيجية التطوير والتحديث تعتمد على 3 ركائز أساسية هي تأمين إمدادات الطاقة واستدامة وحوكمة القطاع، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.



ولفت إلى أن الاستراتيجية التي قامت بها الحكومة أتت بثمارها وساهمت في تحقيق العديد من قصص النجاح لقطاع البترول والغاز الطبيعي، في مقدمتها 98 اتفاقية مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى 16 ملياردولار وجذب شركات عالمية جديدة للعمل في قطاع البترول المصري.



كما تم معالجة مشكلة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر وسداد اكثر من 80%، وبلغت نسبة مساهمة قطاع البترول والغاز الطبيعي في الناتج المحلي الإجمالية بلغت 24% خلال العام المالي 2019-2020، وبلغت إجمالي استثمارات القطاع خلال الفترة من 2014 وحتى 2020 حوالي 74 مليار دولار.



