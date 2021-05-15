تدخل مرحلة الإنتاج .. نيسان باثفايندر 2022 الجديدة تستعد لطرحها بالأسواق 

أعلنت شركة نيسان اليابانية عن الانتهاء من بناء أول سيارة باثفايندر 2022 الجديدة كلياً من فئة الـ SUV بمصنعها في ولاية تينيسي الأمريكية، استعداداً لطرحها في السوق الأمريكي هذا الصيف.

وأوضحت نيسان أن السيارة باثفايندر 2022 الجديدة كلياً ، تأتي بتصميم خارجي جديد قوي، وداخلية عصرية تتسع لما يصل إلى ثمانية رُكاب ، ومقصورة أصبحت أكثر هدوءً حيث تأتي الزجاج العازل للصوت، و نوافذ الصف الثاني السميكة، والمزيد من عزل الصوت في الأبواب والأرضيات.

و قال جيف يونجيتر، نائب رئيس مصنع نيسان : "يُمثل بدء إنتاج باثفايندر الجديدة معلماً رئيسياً آخراً في قصة زخم نيسان، ويسر فريق المصنع أن يصنع أحدث نسخة من هذه السيارة الأيقونية للعملاء".

وتستمد السيارة باثفايندر 2022 الجديدة كلياً قوتها من محرك V6سعة 3.5 لتر بقوة 284 حصان و351 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي جديد بتسع سرعات بدلاً من ناقل الـ CVTالذي تعرض لانتقادات شديدة في الجيل السابق، كما يتوفر نظام دفع كُلي ذكي جديد كلياً يوفر ما لا يقل عن سبعة أوضاع مختلفة للقيادة على الطرق الوعرة، كما يُمكنها سحب ما يصل إلى 2,700 كجم.

وتاتى المقصورة الداخلية للسيارة باثفايندر 2022 الجديدة كلياً تأتي بشاشة عرض مقاس 10.8 بوصة جديدة كلياً، وأجهزة قياس رقمية مقاس 12.3 بوصة، ونظام ترفيهي مقاس 9 بوصة يدعم كلاً من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو بشكل قياسي، كما سيُمكن للعملاء اختيار كراسي منفصلة للصف الثاني من المقاعد.

وتتوفر السيارة باثفايندر 2022 الجديدة كلياً بنظام ProPILOT Assist المُزود بـ Navi-Link ، ولم تعلن حتى اليوم نيسان عن اسعار السيارة الجديدة ، ولكن يستم الإعلان عنه خلال الاسبايع القليلة القادمة .