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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على ما قاله دي ليخت عن رونالدو وكليني وبوفون

دي ليخت
دي ليخت

تحدث ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس، عما تعلمه من زميله المخضرم جورجيو كيليني في السيدة العجوز.

وقال دي ليخت في تصريحات أبرزها موقع فوتبول إيطاليا ، لقد كبرت عقليا ونضجت منذ الانتقال لليوفي، كان علي التعود على أسلوب لعب مختلف في إيطاليا، وعلى الطريقة التي يتحرك بها المهاجمون.

وأضاف ، عندما كنت في أياكس، كان التركيز على مراقبة المهاجم بشكل فردي، بينما الآن يجب أن أنظر للمنطقة التي أتواجد بها أيضا ، أنت لا تطارد اللاعب الذي لديه الكرة دائمًا، لكن عليك مراقبة المهاجم الذي يركض في المساحة.

وتابع ، كيليني خبير في هذا الأمر ولديه خبرة كبيرة، وتعلمت منه الكثير الدفاع فن في إيطاليا، ومن الرائع أن أكون قادرا على إظهار ما يمكنني تقديمه هنا .

وواصل ، يا لها من طريقة رائعة يعيش بها كريستيانو رونالدو في الرياضة، ويحافظ على لياقته البدنية ويظل متحفزا للغاية في سن 36 عاما، والأمر نفسه ينطبق على كيليني وحتى بوفون في سن 43 عاما ، إنهم محترفون للغاية.

وأكمل ، هناك بعض الضغوط الإضافية التي تصاحب اللعب في إيطاليا، خاصة عندما تمثل فريقا مثل يوفنتوس.

وشدد دي ليخت ، علي ان المشجعين متحمسين في هولندا، ويريدون فوز فريقهم، لكن الأمر ينتهى بمجرد صافرة النهاية، أما في إيطاليا يستمرون في الحديث عن بعض ركلات الجزاء غير المحتسبة بعد 3 أيام من اللقاء إنهم يفكرون في كرة القدم باستمرار.

واختتم  ، إذا خسر فريقك أمام منافس في إيطاليا، فإن الجماهير تمر بأسبوع مروع، ونشعر نحن أيضا بهذا الأمر.

دي ليخت يوفنتوس كيليني كريستيانو رونالدو رونالدو بوفون

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